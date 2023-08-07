10:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: большинство россиян поддерживают «удаленку»
Оказалось, что формат работы влияет на выбор компании соискателем.
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Hi-Tech Mail.ru и Новости Mail.ru провели совместное исследование, в рамках которого узнали отношение своих читателей к дистанционной работе. Выяснилось, что 73% хотели бы работать удаленно, при том, что половина респондентов каждый день ходит на работу в офис.
Четверть (24%) пользователей работают в гибридном формате — совмещают работу из дома с посещением офиса и встречами с коллегами. Еще четверть опрошенных полностью перешли на удаленку. Как оказалось, формат работы влияет на выбор компании соискателем.
Треть опрошенных ответили, что рассматривают позиции только с возможностью дистанционной работы. Еще 30% оказались лояльны к компаниям, которые не готовы предложить удаленку, однако согласны выйти на такую работу только при условии большой компенсации. Большинство опрошенных (41%) признались, что ради хорошей работы они готовы ходить в офис.
Hi-Tech Mail.ru и Новости Mail.ru также узнали, что пользователи намерены делать в случае, если руководство против перевода компании на дистанционный формат работы. 29% респондентов обсудят вопрос с начальником, обратят внимание на опыт конкурентов или даже попросят прибавку к зарплате, а 27% готовы уволиться с текущей позиции и перейти в другую компанию ради удаленки.
Еще 44% читателей ничего бы не поменяли. Однако ради возможности работать из дома 37% опрошенных готовы сменить сферу деятельности, и столько же (37%) респондентов не пошли бы на такой шаг.
Исследование проводилось среди читателей проектов Hi-Tech Mail.ru и Новости Mail.ru в августе 2023 года. В нем приняли участие 9000 читателей.