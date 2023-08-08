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13:32 (мск), источник: РБК Life

Житель США нашел на ферме клад из 800 монет времен Гражданской войны

Все деньги сохранились в хорошем состоянии, несмотря на возраст.

Источник: Numismatic Guaranty Company

Житель США обнаружил на ферме в штате Кентукки более чем 800 монет времен Гражданской войны. Находку уже прозвали «Великим Кентуккийским кладом», а сам мужчина назвал произошедшее «самой безумной вещью в жизни». Об этом сообщает Artnet News.

Старинный тайник с деньгами был закопан в земле и на протяжении многих лет оставался нетронутым. Среди находок оказались монеты Монетного двора Далонега, построенного в эпоху Золотой лихорадки Джорджии в 1830-х годах. Примечательно, что все деньги сохранились в очень хорошем, а некоторые — в идеальном состоянии.

Клад был доверен для идентификации торговцу редкими монетами Джеффу Гарретту, который назвал произошедшее «важным событием в нумизматике».

«Возможность заняться Большим Кентуккийским кладом — одно из самых ярких событий в моей карьере. Важность этого открытия невозможно переоценить, поскольку ошеломляющая сумма в 700 золотых представляет собой капсулу времени в эпоху Гражданской войны», — отметил эксперт.

Археолог из Южного университета Джорджии Райан МакНатт, считает, что сокровища, скорее всего, были зарыты перед неудавшимся набегом генерала Конфедерации Джона Ханта Моргана на Индиану, Кентукки, Огайо и Западную Вирджинию в июле 1863 года.

Ранее группа исследователей из Италии и Франции также обнаружила клад на месте затонувшего римского корабля в Средиземном море. Находка была расположена на глубине 350 м между Корсикой и Капрайей и включала в себя многочисленные изделия из стекла, в том числе бутылки, тарелки, чашки, миски, небольшой сосуд и несколько необработанных блоков. Помимо стеклянной посуды, на поверхность были подняты две большие бронзовые чаши и несколько амфор.

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