09:32 (мск), источник: ТАСС
Умерла народная артистка СССР Вера Васильева
Ей было 97 лет.
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МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Советская и российская актриса, народная артистка СССР Вера Васильева умерла в возрасте 97 лет. Об этом ТАСС сообщили в Московском академическом театре сатиры, актрисой которого являлась Васильева.
«Вера Кузьминична скончалась», — сказал собеседник агентства. Место и дата прощания будут известны позднее.
Вера Васильева считалась самой пожилой из народных артистов СССР, актриса родилась 30 сентября 1925 года. С 1948 года служила в Московском академическом театре сатиры, где сыграла свыше 60 ролей.