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09:43 (мск), источник: ТАСС

Биография Веры Васильевой

Народная артистка СССР умерла в возрасте 97 лет.

Источник: РИА "Новости"

9 августа 2023 года стало известно, что советская и российская актриса, народная артистка СССР Вера Васильева умерла в возрасте 97 лет.

Происхождение и образование

Вера Кузьминична Васильева родилась 30 сентября 1925 года в Москве в семье Кузьмы Васильевича и Александры Андреевны Васильевых. Ее отец был шофером, мать вела домашнее хозяйство.

В 1948 году Васильева окончила Московское городское театральное училище (позднее вошло в состав Государственного института театрального искусства; ныне — Российский институт театрального искусства — ГИТИС). Выпускница курса народного артиста РСФСР Владимира Готовцева.

Работа в театре

С 1948 года Васильева являлась актрисой Московского академического театра сатиры. Дебютировала в роли Лизы в водевиле «Лев Гурыч Синичкин». Сыграла более чем в 50 постановках Театра сатиры, работала с режиссерами Валентином Плучеком, Андреем Гончаровым, Борисом Равенских, Марком Захаровым, Александром Ширвиндтом. Среди наиболее известных театральных работ — Оля в «Свадьбе с приданым» по пьесе Николая Дьяконова, графиня Альмавива в комедии «Безумный день, или Женитьба Фигаро» по произведению Бомарше, Анна Андреевна в «Ревизоре» по комедии Николая Гоголя, Селия Пичем в «Трехгрошовой опере» по произведению Бертольта Брехта, Домна Платоновна в «Воительнице» по повести Николая Лескова, Камелия в «Реквиеме по Радамесу» по произведению Альдо Николаи. В текущем театральном сезоне занята в постановке «Таланты и поклонники» по комедии Александра Островского и выступает с моноспектаклем «Вера».

Васильева также исполнила несколько драматических ролей в постановках других театров: сыграла Раневскую в «Вишневом саде» по пьесе Антона Чехова (Тверской драматический театр), Кручинину в «Без вины виноватых» по произведению Александра Островского (Орловский драматический театр), Графиню в «Пиковой даме» по повести Александра Пушкина (Государственный академический Малый театр).

Вера Васильева долгое время работала в Центральной социально-бытовой комиссии Всероссийского театрального общества (ныне — Союз театральных деятелей). Занималась помощью актерам, попавшим в трудные жизненные ситуации.

Работа в кино

Васильева снялась более чем в 30 фильмах. Будучи студенткой, она сыграла Анастасию Гусенкову в музыкальной драме Ивана Пырьева «Сказание о земле Сибирской» (1947). Также она снялась в фильмах «Чук и Гек» (1953, режиссер Иван Лукинский), «Похождения зубного врача» (1965, Элем Климов), «Легенда о Тиле» (1976, Александр Алов и Владимир Наумов), «Несовершеннолетние» (1976, Владимир Роговой), «Карнавал» (1981, Татьяна Лиознова).

Озвучивала мультфильмы: «Первая скрипка» (1958, режиссер Дмитрий Бабиченко), «Светлячок № 6» (1965, Петр Носов), «Умка ищет друга» (1970, Владимир Попов и Владимир Пекарь), «Волшебник Изумрудного города» (1974, Кирилл Малянтович и др.), «Приключения Васи Куролесова» (1981, Владимир Попов).

Была членом Союза кинематографистов РФ.

Была замужем за актером театра и кино Владимиром Ушаковым (1920−2011).

Признание заслуг

Народная артистка СССР (1986).

Награждена орденами Трудового Красного Знамени, Почета (1995), Дружбы (2015), «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней (2020, 2010, 2000).

Лауреат Сталинской премии I и III степеней (1948, 1951).

Обладательница театральных премий «Хрустальная Турандот» (1996) и «Золотая маска» (2010), российской национальной актерской премии им. Андрея Миронова «Фигаро» (2014).

Автор книг «Продолжение души. Монолог актрисы» (1989) и «Жизнь, похожая на сказку» (2019).

Жизни и карьере актрисы посвящен документальный фильм «Вера Васильева. Секрет ее молодости» (2017, режиссер Георгий Ананов).

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