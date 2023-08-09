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16:03 (мск), источник: Новости Mail.ru

102-летняя американка раскрыла секрет долголетия

И он не в здоровом образе жизни.

102-летняя Элинор Кэмпбелл Фейхел дала интервью, в котором раскрыла секрет своего долголетия. Как пишет ABC, она стала гостьей передачи Positively Columbus о жителях города Коламбус (штат Огайо, США).

Во время интервью старушка рассказала о своем детстве, а также о юности и взрослой жизни. Элинор родилась в 1921 году, в бурные двадцатые, выросла во времена Великой депрессии, пережила Вторую Мировую войну, нашла свою любовь и построила семью: у нее трое детей, 10 внуков и 18 правнуков, с которыми она поддерживает тесный контакт.

В ходе разговора ведущий спросил у женщины, как ей удается быть такой бодрой и в чем секрет долгой жизни. Фейхел ответила, что секрет кроется в сильной вере в Бога и домашнем баре, который помогает ей коротать вечера.

«Каждую вторую ночь я пью водку, но в другие ночи я пью бренди, бурбон, ирландский виски и медовый виски», — призналась старушка. Фейхел добавила, что особый секрет состоит в том, чтобы не планировать свой напиток и удивлять себя.

Недавно 200 собак осчастливили жителя Калифорнии в его 100-летний юбилей. Они стали гостями на празднике в честь дня рождения долгожителя.

Олеся Маевская

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