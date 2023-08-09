18:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
На территорию Новой Зеландии вернулись почти исчезнувшие попугаи
Впервые за 40 лет на Северном острове выпустили нескольких нелетающих совиных попугаев.
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Специалисты департамента охраны природы выпустили четырех самцов попугая какапо в заповеднике на Северном острове Новой Зеландии. Как говорится в сообщении BirdGuides, возвращение этих птиц, находящихся под угрозой исчезновения, «значимо для всей Новой Зеландии».
Последний раз этот вид находился на острове в 1960-х годах, когда пятеро птиц содержались в неволе на горе Брюс. Какапо исчезли из Новой Зеландии во второй половине XX века, когда из Европы были привезены хищные млекопитающие.
Но сейчас территория, на которой выпустили птиц, огорожена и очищена от видов животных, распространившихся в результате деятельности человека. Так, горностаи и дикие кошки теперь не угрожают жизни нелетающих совиных попугаев.
В настоящее время какапо живут только на пяти прибрежных территориях. Основной целью сохранения птиц является возвращение их в естественную среду обитания на материковой части Новой Зеландии. Сейчас специалисты будут наблюдать, как попугаи освоятся в охраняемой огороженной территории за пределами прибрежных островов, на которых данный вид существовал ранее.
Недавно ученые выяснили, что попугаи любят общаться по видеочату со своими сородичами. Причем им не обязательно знать или видеть друг друга.
Анна Морозова