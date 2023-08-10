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18:13 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые заметили, что летучие мыши боятся электростанций

Возможно, это из-за того, что массивы панелей нарушают эхолокацию рукокрылых.

Источник: unsplash.com

Летучие мыши были и остаются важными хищниками экосистемы: они контролируют популяцию насекомых, в том числе и вредителей, которые поедают сельскохозяйственные угодия. Поэтому результаты новых исследований влияния на крылатых «кровопийц» электростанций имеют значение не только для биологии.

Ученые из Бристольского университета опубликовали в The Journal of Applied Ecology результаты наблюдений, которые проводились вблизи 19 крупных солнечных батарей в Великобритании, для контроля использовали еще столько же участков с таким же ландшафтом, но без таких установок. В центре и по краям всех полей установили детекторы ультразвука, чтобы регистрировать эхолокационные сигналы, при помощи которых эти крылатые хищники ориентируются в темноте и находят добычу. Записи велись каждую ночь в течение недели, чтобы по характеру ультразвука определить, какой именно вид рукокрылых и в каком количестве появлялся на территориях проводимого исследования.

Конечно, в точности определить видовую принадлежность по ульразвуку не всегда возможно, поэтому ученые разделили их на 8 групп, 6 из которых на участке с солнечными панелями были менее активны, чем на соседних полях. В целом активность летучих мышей снижалась вблизи электростанций вдвое, а в центре массивов — на две трети.

Причина такого снижения неизвестна, но ученые предполагают, что из-за установленных солнечных батарей снижается количество и разнообразие растений, благоприятных для насекомых, которыми питаются летучие мыши. Чтобы проверить эту гипотезу, биологи намерены сравнить численность потенциальной добычи крылатых «вампиров» на солнечных электростанциях и участках без них.

Также возможно, что солнечные батареи нарушают эхолокацию рукокрылых: ультразвук отражается от гладких наклонных поверхностей в сторону. В итоге летучие мыши не видят препятствия и сталкиваются с ними.

Ранее в Краснодарском крае обнаружили крупнейшую в Европе редкую летучую мышь.

Анна Морозова

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