18:13 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые заметили, что летучие мыши боятся электростанций
Возможно, это из-за того, что массивы панелей нарушают эхолокацию рукокрылых.
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Летучие мыши были и остаются важными хищниками экосистемы: они контролируют популяцию насекомых, в том числе и вредителей, которые поедают сельскохозяйственные угодия. Поэтому результаты новых исследований влияния на крылатых «кровопийц» электростанций имеют значение не только для биологии.
Ученые из Бристольского университета опубликовали в The Journal of Applied Ecology результаты наблюдений, которые проводились вблизи 19 крупных солнечных батарей в Великобритании, для контроля использовали еще столько же участков с таким же ландшафтом, но без таких установок. В центре и по краям всех полей установили детекторы ультразвука, чтобы регистрировать эхолокационные сигналы, при помощи которых эти крылатые хищники ориентируются в темноте и находят добычу. Записи велись каждую ночь в течение недели, чтобы по характеру ультразвука определить, какой именно вид рукокрылых и в каком количестве появлялся на территориях проводимого исследования.
Конечно, в точности определить видовую принадлежность по ульразвуку не всегда возможно, поэтому ученые разделили их на 8 групп, 6 из которых на участке с солнечными панелями были менее активны, чем на соседних полях. В целом активность летучих мышей снижалась вблизи электростанций вдвое, а в центре массивов — на две трети.
Причина такого снижения неизвестна, но ученые предполагают, что из-за установленных солнечных батарей снижается количество и разнообразие растений, благоприятных для насекомых, которыми питаются летучие мыши. Чтобы проверить эту гипотезу, биологи намерены сравнить численность потенциальной добычи крылатых «вампиров» на солнечных электростанциях и участках без них.
Также возможно, что солнечные батареи нарушают эхолокацию рукокрылых: ультразвук отражается от гладких наклонных поверхностей в сторону. В итоге летучие мыши не видят препятствия и сталкиваются с ними.
Ранее в Краснодарском крае обнаружили крупнейшую в Европе редкую летучую мышь.
Анна Морозова