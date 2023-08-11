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10:40 (мск), источник: РИА Крым

Запуск первой в современной истории России станции «Луна-25» — видео

С космодрома Восточный в ночь на пятницу стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с аппаратом «Луна-25». Первая в современной истории России автоматическая станция «Луна-25» отправилась на Южный полюс спутника Земли на поиски воды.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как рассказали в Роскосмосе, ракета отработала штатно, разгонный блок отделился от третьей ступени и сейчас выводит автоматическую станцию на траекторию перелета к Луне.

«Автоматическая станция “Луна-25” взята на управление после отделения от разгонного блока “Фрегат”», — рассказали в госкорпорации Роскосмос.

«Луна-25» будет вести исследования около года. Основной задачей лунной миссии станет отработка технологии мягкой посадки и разведка ресурсов.

Прежде чем «Луна-25» достигнет поверхности естественного спутника Земли, она пройдет несколько этапов. Это и выведение ее на траекторию перелета к Луне, и сам перелет к ней, полет вокруг спутника по круговой околополярной орбите высотой 100 км в течение трех дней. Еще один этап — полет вокруг Луны по эллиптической посадочной орбите с минимальной высотой 18 км и максимальной — 100 км.

В завершении «Луна-25» осуществит посадку в районе Южного полюса естественного спутника Земли. Это произойдет впервые в истории. Научная работа по изучению поверхности естественного спутника Земли будет проходить предположительно в течение года.

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