14:13 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: ежедневное употребление газировки вредит не меньше алкоголя
И может привести к появлению и развитию рака печени.
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Исследователи из учебной больницы Бригам энд Уоменс (Brigham and Women’s Hospital) при Гарвардской медицинской школе опубликовали научную работу в Журнале Американской медицинской ассоциации о влиянии газировки на печень. В ней ученые объяснили возможную связь между регулярным употреблением подслащенных напитков и смертью от рака.
В исследовании приняли участие 98 786 женщин в постменопаузе в возрасте от 50 до 79 лет. Все они были включены в Инициативу по охране здоровья женщин с 1993 по 1998 год в 40 клинических центрах США, а наблюдение за участницами велось до 1 марта 2020 года.
Женщины ежедневно употребляли как минимум одну порцию подслащенного напитка в день. В течение среднего периода наблюдения в 20,9 лет у 207 женщин развился рак печени, а 148 умерли от хронического заболевания этого органа.
На исходном уровне 6,8% женщин потребляли одну или более порций подслащенных сахаром напитков в день, а 13,1% — одну или более порций напитков с искусственными подсластителями в день через три года наблюдения. Исследователи отмечают, что у тех, кто употреблял одну и более сахаросодержащих порций в день, был значительно более высокий риск развития рака печени.
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Олеся Маевская