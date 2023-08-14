08:49 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: чем россияне занимаются в выходные
Делимся результатами опроса среди наших читателей.
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Каждый пятый опрошенный россиянин (20%) в исследовании сервиса «Работа.ру» сообщил, что работает практически все выходные. Пока наши читатели ищут хрупкий баланс между отдыхом и домашней рутиной в выходные, мы решили выяснить, чем именно они любят заниматься. Делимся результатами исследования.
В первую очередь отметим, что почти четверть опрошенных живет в Москве, 9% — в Санкт-Петербурге, а остальные 69% — из других городов. Самым популярным вариантом ответа на вопрос «Как вы проводите свои выходные?» оказался следующий — «Занимаюсь домашними делами» — так ответило 57%, 52% и 60% респондентов соответственно.
Подавляющее большинство москвичей смотрят телевизор, читают книги, проводят время с семьей, уезжают за город или отсыпаются — эти ответы получили 40% голосов. В Санкт-Петербурге личными делами и встречами с близкими занимаются 40% опрошенных, 37% отсыпаются, еще 42% предпочитает уезжать за город.
В других городах чуть больше 30% опрошенных отсыпаются или отдыхают за городом, и 40% посвящают время себе и семье. На вопрос «Как вы видите свой идеальный выходной» подавляющее большинство опрошенных со всех регионов (41%) ответило «С семьей». Ответов могло быть несколько, и самыми популярными оказались:
Читатели предложили и свои варианты идеального досуга, среди них: поход по горам и сплав, спортивное ориентирование и поездка в санаторий. Также пользователи выбрали бы путешествие и экскурсии по своему или соседнему региону, поездку к морю/на пляж или поход в бассейн, чтение, видеоигры или сон. В свой «выходной мечты» респонденты добавляют поездку на рынок и поход в церковь.
70% респондентов отметило, что им не хватает выходных для выполнения всех дел. При этом 12% из них остаются в «рабочем режиме», а 49% испытывают большие трудности с «переключением» на отдых. И все же больше трети респондентов (39%) способны полностью отключить рабочие процессы и насладиться выходными.
Говоря о причинах невозможности отдыха, каждый третий заявил, что доделывает рабочие дела во внерабочее время, 37% респондентов не укладываются во временные рамки или что-то (кто-то) их отвлекает. И еще 35% решают точечные, срочные вопросы в мессенджерах и рабочих чатах вне работы.
Сами пользователи отметили свои причины, из-за которых не получается отдохнуть.
Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail.ru 8 — 10 августа. В опросе приняли участие почти 6 тысяч человек из 50 регионов России. 52% респондентов составили мужчины, 48% — женщины.