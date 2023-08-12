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20:26 (мск), источник: © РИА Новости

«Луна-25» провела первую коррекцию траектории перелета к Луне

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Автоматическая станция «Луна-25» провела первую плановую коррекцию траектории перелета к естественному спутнику Земли, сообщается на сайте «Роскосмоса».

Источник: Роскосмос

«Сегодня автоматическая станция “Луна-25”, созданная в Научно-производственном объединении имени С. А. Лавочкина (входит в госкорпорацию “Роскосмос”), провела первую коррекцию траектории перелета к естественному спутнику Земли», — говорится в заявлении.

Уточняется, что двигательная установка станции включилась в 16:00 мск и проработала 46 секунд.

Ракета «Союз 2.1б» с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией «Луна-25» стартовала с космодрома Восточный 11 августа в 2:11 мск. Впоследствии станция отделилась от разгонного блока и вышла на траекторию полета к спутнику Земли. Через пять суток она выйдет на окололунную круговую орбиту высотой около ста километров.

«Луна-25» должна стать первой станцией, которая совершит мягкую посадку в районе южного полюса Луны со сложным рельефом местности — она ожидается 21 августа. Все предшественницы станции прилунялись в экваториальной зоне. Главная цель «Луны-25» — проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда.

«Луна-25» также станет первой лунной станцией в истории современной России. Последний советский космический аппарат, отправленный к спутнику Земли, был запущен в 1976 году и назывался «Луна-24».

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