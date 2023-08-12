«Луна-25» провела первую коррекцию траектории перелета к Луне

«Сегодня автоматическая станция “Луна-25”, созданная в Научно-производственном объединении имени С. А. Лавочкина (входит в госкорпорацию “Роскосмос”), провела первую коррекцию траектории перелета к естественному спутнику Земли», — говорится в заявлении.
Уточняется, что двигательная установка станции включилась в 16:00 мск и проработала 46 секунд.
Ракета «Союз 2.1б» с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией «Луна-25» стартовала с космодрома Восточный 11 августа в 2:11 мск. Впоследствии станция отделилась от разгонного блока и вышла на траекторию полета к спутнику Земли. Через пять суток она выйдет на окололунную круговую орбиту высотой около ста километров.
«Луна-25» должна стать первой станцией, которая совершит мягкую посадку в районе южного полюса Луны со сложным рельефом местности — она ожидается 21 августа. Все предшественницы станции прилунялись в экваториальной зоне. Главная цель «Луны-25» — проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда.
«Луна-25» также станет первой лунной станцией в истории современной России. Последний советский космический аппарат, отправленный к спутнику Земли, был запущен в 1976 году и назывался «Луна-24».