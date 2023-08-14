13:51 (мск), источник: РБК Life
Первые в истории Великобритании монеты железного века нашли в Уэльсе
Теперь их хотят официально признать сокровищем.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Редчайшие золотые монеты железного века обнаружены учеными в Северном Уэльсе. Это первая за всю историю Великобритании подобная находка, о чем пишет Art Newspaper. Кладоискатели Питер Коктон, Ллойд Робертс и Тим Уотсон нашли уникальные древние артефакты в поле недалеко от деревни Ллангоэд на острове Англси, Уэльс.
«Я несколько раз был рядом с этим полем, но оно не представляло для меня особо интереса, пока однажды вечером я не наткнулся здесь на золото. Я поспешил домой, чтобы показать его жене — мы оба были в восторге от этой монеты, которая не была похожа ни на что другое», — рассказал Тим Уотсон.
На лицевой стороне монет изображен бюст Аполлона, а на оборотной — колесница с двумя лошадьми и возничий. Все 15 статеров были отчеканены между 60 и 20 годами до н. э. на трех разных монетных дворах, располагавшихся на территории нынешнего Линкольншира, Англия. По мнению экспертов, деньги принадлежали племени кориелтаувы, населявшему территорию современного Ист-Мидлендса в конце железного века.
Специалист из археологического фонда Гвинеда Шон Дерби также отметил, что деньги вряд ли использовали как валюту. По мнению эксперта, находка выполняла роль подарка для представителей «элиты».
Монеты были переданы Программе переносных древностей Соединенного Королевства (PAS Cymru), а спустя некоторое время их приобрел музей Oriel Môn в Ллангефни. Старший коронер Северо-Западного Уэльса Кейт Робертсон заявила, что находку также планируют официально признать сокровищем в силу ее уникальности.
Ранее стало известно, что группа исследователей из Италии и Франции обнаружила в Средиземном море клад на месте затонувшего римского корабля. Находка была расположена на глубине 350 м между Корсикой и Капрайей и включала в себя многочисленные изделия из стекла, в том числе бутылки, тарелки, чашки, миски, небольшой сосуд и несколько необработанных блоков. Помимо стеклянной посуды, на поверхность были подняты две большие бронзовые чаши и несколько амфор.