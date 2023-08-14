17:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые заявили о снижении скорости фотосинтеза по всему миру
Это происходит из-за глобального потепления.
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Растения в процессе фотосинтеза поглощают углекислый газ и воду, из которых производят углеводы и выделяют кислород. Раньше считалось, что чем больше концентрация CO2, тем быстрее темп фотосинтеза. Однако это снизило уровень углерода в атмосфере, и в результате привело к торможению глобального потепления.
Новое исследование ученых из США и Китая выявило, что повышение уровня СО2 делает атмосферу более сухой и замедляет скорость фотосинтеза по всему миру. Об этом сообщается в журнале Science.
Согласно полученным данным, рост содержания углекислоты замедляет глобальный фотосинтез. Ученые изучили содержание СО2 и воды в газовой оболочке нашей планеты и проанализировали спутниковые снимки регионов с растительным покрытием. В результате были построены модели, показавшие, что, несмотря на то, что скорость фотосинтеза в мире росла вместе с уровнем СО2 в последние 100 лет, в ближайшем будущем темп этого процесса может уменьшиться. Отмечается, что это связано с повышением температуры и сухости Земли.
Глобальное потепление влияет не только на растения, но и на животных. Ученые выяснили, что из-за изменений климата ареал обитания полевых мышей увеличится на 80% к 2100 году.
Анна Морозова