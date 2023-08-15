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18:21 (мск), источник: Новости Mail.ru

Азиатский барсук «попозировал» для фотоловушки национального парка

Возможно, он искал тайный вход в подземное жилище своих сородичей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Дирекция заповедников «Земля леопарда» поделилась во «ВКонтакте» кадрами с азиатским барсуком. Не исключено, что на видео он ищет вход в барсучий городок.

Как поясняют сотрудники нацпарка, это сложное многоярусное подземное сооружение с несколькими входными и вентиляционными отверстиями и длинными тоннелями, в которых обитают эти млекопитающие. Самая большая барсучья нора, обнаруженная людьми, имела 130 входов-выходов (обычно их бывает около 50-ти).

Азиатские барсуки ведут ночной образ жизни. Потому еще более удивителен тот факт, что животное оказалось в объективе камеры днем.

Недавно «дружба» куницы и вороны попала в объектив фотоловушки. Длилась она недолго.

Олеся Маевская

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