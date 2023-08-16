13:29 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые выявили разницу в реакции мужчин и женщин на стресс
Эксперименты на мышах показали, что восприятие стресса зависит от олигодендроцитов, поддерживающих работу нейронов.
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Из-за высокого уровня стресса у человека появляются различные психические расстройства и болезни, включая депрессию, тревожные состояния, гипертонию и болезни сердца. У мужчин и женщин заболевания психики проявляются по-разному, также различия видны и в симптомах.
Ученые из Института психиатрии Макса Планка провели исследование, чтобы выявить, есть ли отличия в реакции на стресс на уровне мозговых клеток. Результаты их работы представлены в научном журнале Cell Reports.
Чтобы исследовать, как мужчины и женщины воспринимают стресс, ученые провели ряд экспериментов на мышах. Подопытных подвергали нервному напряжению и исследовали различные типы клеток в паравентрикулярном ядре гипоталамуса — области мозга, которая координирует реакцию на стресс.
Используя секвенирование одноклеточной РНК (метод, позволяющий определить, какие гены — части ДНК, координирующие жизнь и активность клеток, — присутствуют в клетках), исследователи определили клетки, наиболее чувствительные к стрессу и подверженные хроническому стрессовому состоянию в мозге самцов и самок мышей. Затем ученые сравнили результаты наблюдений за двумя полами, чтобы выявить, какие сходства и различия есть между типами клеток, реагирующих на нервное напряжение.
В ходе исследования удалось обнаружить, что наиболее чувствительными являются клетки олигодендроциты. Они поддерживают нейроны и помогают им правильно функционировать. Оказалось, что эти клетки из-за стресса выглядели более зрелыми и сложными именно в мозге самцов. Результатам пока сложно дать объяснение, но они помогут проложить путь к новым открытиям, которые будут способствовать разработке более эффективных препаратов для лечения заболеваний, вызванных стрессом.
«В будущих исследованиях мы попытаемся лучше понять, как сильно различаются мужские и женские олигодендроциты, а также разобраться, в чем ценность наблюдаемых нами изменений: хороши они или плохи для организма», — рассказала нейробиолог Елена Бривио, участвовавшая в исследовании.
Также ученые поделились, что хотят узнать, какие молекулярные механизмы приводят к изменениям в клетках мозга мужчины, и научиться их предотвращать, если они наносят вред. Если же они полезны, то исследователи будут выяснять, как активировать их у женщин.
Ученые также выяснили, почему женщины страдают мигренью чаще мужчин. Оказалось, что это связано с половыми гормонами.
Анна Морозова