17:00 (мск), источник: Новости Mail.ru
Врач рассказала, как не заболеть осенью
Эксперт дала три совета, которые помогут подготовить организм к похолоданию.
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Осень, как известно, отличается не только большим количеством дождей, но и ростом простудных заболеваний. Необходимо заранее подготовить свой организм к похолоданию, так как предупредить болезнь намного легче и дешевле, чем потом лечиться от простуды. Врач общей практики Мария Беляева дала несколько советов по сохранению здоровья в период сезонных болезней.
Чтобы подготовить организм к осени и не болеть, нужно соблюдать режим сна. Так, врач советует выделять на сон не менее семи часов в сутки и при этом избегать переохлаждения и сквозняков. Поэтому любителям на ночь открывать окно на проветривание стоит отвыкать от этой привычки, чтобы избежать проблем со здоровьем.
Врач советует осенью особенно внимательно следить за своим питанием. Нельзя пропускать завтрак, а в рацион необходимо добавить больше сложных углеводов (они содержатся, например, в овощах, фруктах, макаронных изделиях и свежевыжатых соках) и белковой пищи. Также можно добавить комплексы витаминов.
Врач советует по возможности включать в свой распорядок дня прогулки или простые физические упражнения. При этом важно избегать сильных нагрузок и тренировок в плохую погоду. Также необходимо отдыхать, чтобы давать организму расслабиться и восстановиться. По словам врача, даже небольшая передышка улучшает гормональный фон.
Недавно нейробиологи дали пять советов для поддержания здоровья мозга. Это простые правила, которые может соблюдать каждый.
Анна Морозова