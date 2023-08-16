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17:00 (мск), источник: Новости Mail.ru

Врач рассказала, как не заболеть осенью

Эксперт дала три совета, которые помогут подготовить организм к похолоданию.

Источник: Агентство «Москва»

Осень, как известно, отличается не только большим количеством дождей, но и ростом простудных заболеваний. Необходимо заранее подготовить свой организм к похолоданию, так как предупредить болезнь намного легче и дешевле, чем потом лечиться от простуды. Врач общей практики Мария Беляева дала несколько советов по сохранению здоровья в период сезонных болезней.

Не пренебрегайте сном

Чтобы подготовить организм к осени и не болеть, нужно соблюдать режим сна. Так, врач советует выделять на сон не менее семи часов в сутки и при этом избегать переохлаждения и сквозняков. Поэтому любителям на ночь открывать окно на проветривание стоит отвыкать от этой привычки, чтобы избежать проблем со здоровьем.

Правильно питайтесь

Врач советует осенью особенно внимательно следить за своим питанием. Нельзя пропускать завтрак, а в рацион необходимо добавить больше сложных углеводов (они содержатся, например, в овощах, фруктах, макаронных изделиях и свежевыжатых соках) и белковой пищи. Также можно добавить комплексы витаминов.

Чаще двигайтесь и больше отдыхайте

Врач советует по возможности включать в свой распорядок дня прогулки или простые физические упражнения. При этом важно избегать сильных нагрузок и тренировок в плохую погоду. Также необходимо отдыхать, чтобы давать организму расслабиться и восстановиться. По словам врача, даже небольшая передышка улучшает гормональный фон.

Недавно нейробиологи дали пять советов для поддержания здоровья мозга. Это простые правила, которые может соблюдать каждый.

Анна Морозова

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