18:53 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые выявили белок, ответственный за хроническую усталость
Он негативно влияет на способность организма вырабатывать энергию.
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Сотрудники Национального института здоровья, Национального института сердца, легких и крови, а также Национального института неврологических расстройств и инсульта (США) опубликовали исследование в журнале PNAS о виде белка, который лежит в основе миалгического энцефаломиелита, также известного как синдром хронической усталости (ME/CFS). Это заболевание, как отмечают авторы, влияет не только на психическое здоровье, но и на организм в целом, не позволяя ему быстро восстановиться после тяжелых болезней.
Внутри нас существуют «машины по производству энергии» — митохондрии, которые питают наши клетки, пополняют наш мозг и заставляют наши мышцы двигаться. Люди с ME/CFS, часто описывают себя, как севшую батарейку. В отличие от обыденной ежедневной усталости, хроническая не проходит во время сна и часто усугубляется физическими упражнениями.
Исследуя один из случаев хронической усталости, врач-ученый из Национального института сердца, легких и крови США Пол Хванг и его коллеги наткнулись на белок, обнаруженный в необычайно высоких количествах в клетках пациентки. У 38-летней женщины в анамнезе была нарастающая усталость (на тот момент у нее не было установленного диагноза), которая началась после подросткового эпизода мононуклеоза — инфекции, вызванной вирусом Эпштейна-Барр.
Вирусы и воспаление могут повредить митохондрии, но точные механизмы разрушения митохондрий остаются неясными. Подозреваемый в этом случае белок, названный WASF3, связывали с синдромом хронической усталости и ранее — в мета-анализе 2011 года, который многие ученые не брали в расчет. Исследование крови женщины подтвердило подозрения, что симптомы сильной усталости связаны с гиперэкспрессией белка.
В экспериментах с культивируемыми клетками ученые обнаружили, что WASF3 нарушал функцию митохондрий, вмешиваясь в белковые комплексы, которые обычно объединяются для производства энергии. Они потребляли меньше кислорода и производили меньше энергии. У лабораторных мышей также были дисфункциональные митохондрии, и их мышцы тоже быстро утомлялись при физических нагрузках.
Это перекликается с результатами 38-летней женщины, которые показали, что ее митохондрии аномально медленно восполняют запасы энергии после коротких упражнений. Тот же эффект подтвердился не только в экспериментах на 10 мышах, но и на 14 людях. Ученые хотят продолжить исследования, чтобы понять, как бороться с переизбытком этого белка.
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Олеся Маевская