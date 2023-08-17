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10:36 (мск), источник: ТАСС

Свыше 1,2 тыс. россиян застряли в Анталье из-за отмены рейсов компании Red Wings

Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов сообщил, что генеральное консульство России в Анталье рекомендует следовать указаниям представителей авиакомпании.

Источник: РИА "Новости"

АНКАРА, 17 августа. /ТАСС/. Более 1,2 тыс. граждан РФ застряли в Анталье из-за отмены по техническим причинам рейсов российского авиаперевозчика Red Wings. Об этом сообщил в интервью ТАСС посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.

«К сожалению, задержки с вылетами рейсов как российских, так и турецких авиакомпаний стали достаточно частым явлением. Надо отметить, что в большинстве случаев они составляли от одного до трех часов и не представляли особых проблем для пассажиров. Однако имевшую место в последние несколько дней ситуацию с компанией Red Wings, пожалуй, можно назвать экстраординарной, когда из-за отмены рейсов по техническим причинам в Анталье скопилось свыше 1 200 пассажиров, планировавших вернуться домой. Надо отдать должное представителям перевозчика: основная часть российских граждан была размещена в отелях и обеспечена питанием. Тем не менее нашим гражданам пришлось более двух суток ожидать отправки на родину», — рассказал дипломат.

Он подчеркнул, что генеральное консульство РФ в Анталье «продолжает следить за ситуацией и при обращении российских граждан, оказавшихся в сложной ситуации, рекомендует следовать указаниям представителей авиакомпании».

16 августа Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Red Wings по факту оказания небезопасных услуг при перевозке пассажиров, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

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