12:25 (мск), источник: Новости Mail.ru
«Советское детство» показали в стилистике Хаяо Миядзаки
В ролике Юбаба живет на заросшей травой даче в домике c резными окнами.
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В Сети появилось видео в стилистике Хаяо Миядзаки. Его совместно создали художники-аниматоры Дмитрий Алексеев, Сергей Козлов и нейросеть Midjourney.
На ролике — «типичное советское детство» в знакомой и приятной глазу анимации. Здесь Софи из «Ходячего замка» ждет автобус до дачи на остановке, Безликий из «Унесенных призраками» снует по ночам у киосков, а Порко Россо проводит время в гараже за любимым делом в декорациях пастельных многоэтажек.
В ролике использованы многие отсылки к детству 90-х, нетипичных для японской культуры или творений Миядзаки. Например, «пузатый» телевизор с показом диснеевских мультиков, жующий свежий хлеб школьник и цветастый ковер, висящий на стене.
Говоря об идее ролика, один из его создателей, Дмитрий Алексеев, написал: «Я совершенно случайно услышал оркестровый кавер на песню моей юности “Многоточие” — “В жизни так бывает”. И с первых секунд прослушивания трека мне стало очевидно: тот кто переделывал старый рэп-трек на аранжировку оркестра — ярый фанат Дзё Хисаиси — бессменного композитора всех фильмов Хаяо Миядзаки».
Как отмечают сами авторы, в некоторых сценах персонажи оживают благодаря классической покадровой анимации. В других же сценах знакомые герои из легендарных фильмов появляются при помощи ротоскопа нейросети Runwayml.
Недавно нейросеть создала трейлер космооперы в стиле Уэса Андерсона. Главные роли «исполнили» Скарлетт Йоханссон и Тимоти Шаламе.
Олеся Маевская