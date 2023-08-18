10:17 (мск), источник: Аргументы и факты
Что известно о новом способе мошенничества при помощи «писем от приставов»?
Мошенники стали использовать фейковые письма от имени ФССП.
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Преступники стали использовать новую схему обмана граждан — действовать якобы от имени федеральной системы судебных приставов.
В ФССП по Свердловской области рассказали суть обмана. Мошенники направляют россиянам электронные письма с угрозами. Она грозят внести должника в «федеральный реестр недобросовестных плательщиков», заблокировать его счета и карты. Чтобы этого избежать, нужно пройти по присланной ссылке и якобы погасить задолженность. На самом деле человек просто переводит деньги на счета мошенников.
Как сообщил «Известиям» основатель и директор по развитию федеральной юридической компании «Да! Банкрот» Илья Коптяев, визуально эти уведомления похожи на официальные документы судебных приставов. Но бывает, мошенники звонят и даже приходят домой к потенциальным жертвам. Они могут утверждать, что процесс в отношении должника уже идёт, требовать немедленной оплаты долга.
«Одна из целей таких действий — выманить личные данные или банковские реквизиты для дальнейшего использования, — говорит Илья Коптяев. — Помните, что настоящие судебные приставы никогда не будут требовать предоставления подобной информации по телефону, e-mail или через веб-сайты».
Приставы никогда не рассылают письма по электронной почте и в мессенджеры, поэтому их лучше игнорировать. Свои долги можно узнать на официальном сайте ФССП или в Госуслугах.
Специалисты по безопасности советуют не принимать скоропалительных решений. Мошенники именно на скорость и действия, не давая человеку опомниться. Нужно зайти в мобильное приложение или на сайт банка, в котором у вас долг, и оплачивать его именно там, а не по сторонней ссылке и не переводом физлицу.
Официальные судебные приставы не угрожают человеку: они констатируют факт наличия долгов и сообщают номер исполнительного листа и данные по судебному решению. Главный специалист отдела комплексных систем защиты информации компании «Газинформсервис» Дмитрий Овчинников объяснил, как происходит процесс взыскания долга настоящими приставами: сначала проходит суд, который выносит решение о взыскании, а потом производится передача дел в ФССП. Человек может лично приехать в местный отдел ФССП и уточнить всю информацию. Мошенники же будут заговаривать зубы, пытаясь «развести» на быстрое решение. Необходимо принимать решение об оплате только после уточнения информации в ФССП, банке, налоговой службе или другой организации.
Злоумышленники не отказались от излюбленных способов — обзвона населения от имени якобы банков. Они совершенствуются в мастерстве, подделывают номера, с которых звонят, используют фоновые звуки, угрожают, играют на психологии человека.
Ведущий юрист Европейской юридической службы (ЕЮС) Олег Черкасов предупреждает, важно прежде всего не принимать скоропалительных решений. Если звонили с неизвестного номера, можно попробовать забить его в Сети.
«Сейчас много сайтов предлагают описание того, о чем был диалог при звонках с того или иного номера, к чему это привело, — говорит Черкасов. — Можно обсудить ситуацию с родственниками, друзьями и коллегами: возможно, они сталкивались с чем-то подобным, имеют отрицательный опыт и смогут помочь вам ценным советом».