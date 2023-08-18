12:51 (мск), источник: ТАСС
В Москве завершилось прощание с Андреем Николаевым
МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/ — Артист цирка умер 14 августа.
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Десятки людей пришли проститься с народным артистом РСФСР, режиссером-постановщиком номеров комического цирка и эстрады, артистом цирка Андреем Николаевым, более известным как клоун Андрюша. Церемонию посетил и его ученик — певец Александр Буйнов, а Алла Пугачева, чьим наставником был Николаев, прислала траурный венок, передает корреспондент ТАСС.
Траурная церемония прошла на репетиционной арене в Московском цирке Ю. Никулина на Цветном бульваре. Люди несли цветы. Траурные венки были расставлены вокруг гроба.
Николаев умер 14 августа в Боткинской больнице, ему было 85 лет. Артиста кремируют, а позже захоронят на Введенском кладбище в московском районе Лефортово.
Венки, помимо Пугачевой, также прислали представители Большого Московского государственного цирка, Союза деятелей циркового искусства и другие. Буйнов на церемонии прощания рассказал, что, когда учился в ГИТИСе у Николаева, он рекомендовал ему «быть посерьезнее».
Он меня в этом убедил. Он говорил, что я стану серьезным человеком, не рекомендовал мне уходить в клоунаду. Николаев нас наставлял на путь, он понимал, кем мы можем стать, какими мы будем артистами. В памяти народа он останется великим клоуном Андрюшей.
Буйнов также назвал своего наставника светлым человеком с доброй душой.
Ранее в пресс-службе Российской государственной цирковой компании («Росгосцирк») сообщали ТАСС, что расходы на организацию похорон берет на себя Союз деятелей циркового искусства.
Во время церемонии прощания была зачитана правительственная телеграмма от министра культуры России Ольги Любимовой, где говорится, что смерть Николаева стала прискорбной новостью. «Его яркие сценические образы запомнились и полюбились многим поколениям. Выдающийся талант и многогранное мастерство, полные энергии выступления и репризы открывали новые горизонты в мире цирка», — говорится в сообщении. Каждый его выход на манеж министр назвала настоящим событием, «которое завораживало зрителей». Любимова также отметила, что Николаев внес важный вклад в развитие циркового искусства.
Ведущая церемонии отметила, что Николаев говорил о своем желании «уйти в последний путь именно из этого цирка». Студенты ГИТИСа назвали время обучения у него годами счастья. «Это был человек и профессионал с большой буквы», — сказали они.
Николаев родился 27 марта 1938 года. Он окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства им. М. Н. Румянцева (Карандаша) и режиссерский факультет ГИТИСа.
В 1960-х артист придумал и создал клоунский образ постоянно попадавшего в нестандартные ситуации. Он работал с артистами Юрием Никулиным и Олегом Поповым. Николаев был наставником Аллы Пугачевой, Александра Буйнова и многих других эстрадных артистов. Обладатель высшей всемирной клоунской награды «Маска Грока» и премии «Оскар» брюссельского королевского цирка.