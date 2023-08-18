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11:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

Историк обнаружил в Стаффордшире могилы рыцарей-тамплиеров

Им примерно 800 лет.

​​​​​​Историк Эдвард Спенсер Диас обнаружил на кладбище у церкви Святой Марии в Энвилле, Стаффордшир (Англия), восемь могил рыцарей-тамплиеров. Как сообщает Daily Mail, храм был построен в начале XII века, в то время, когда тамплиеры создавали прецептории — своего рода монастыри — по всей Британии.

Специалист считает, что церковь Святой Марии может быть одной из самых важных в национальном масштабе церквей тамплиеров в стране из-за ее связей с «величайшим рыцарем Англии» Cредневековья — Уильямом Маршалом (первый граф Пембрук, рыцарь, воин, дипломат, дважды де-факто король, а также прототип Ланселота в средневековых рассказах).

На каждой из обнаруженных Диасом могил изображен тамплиерский крест в двойных кругах стандартного дизайна ордена. При этом у подножия одной из могил также изображен вариант Иерусалимского креста. Это значит, что этот неизвестный рыцарь когда-то был частью Ордена тамплиеров на Храмовой горе в Иерусалиме.

Недавно в Израиле археологи обнаружили меч, возраст которого составляет около 800 лет. Он лежал на морском дне и, вероятно, был утерян крестоносцем во время боя.

Олеся Маевская

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