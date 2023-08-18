17:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
«Аквапати» пятнистых оленей попало в фотоловушку нацпарка
На редких кадрах в лесном озере плавают более 15 копытных.
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Дирекция заповедников «Земля леопарда» поделилась во «ВКонтакте» видео с водными процедурами пятнистых оленей. Часть из них прохлаждалась в воде, пока вторая берегла их покой и следила за активностью в лесу.
На кадрах видно, что в стаде более 15 особей. Благодаря таким «заплывам» животные не только охлаждаются в летний зной, но и добывают со дна водоема гидрофиты — богатую полезными веществами водную растительность.
Недавно азиатский барсук «попозировал» для фотоловушки национального парка. Возможно, он искал тайный вход в подземное жилище своих сородичей.
Олеся Маевская