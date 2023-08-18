17:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
Химики очистили воду от загрязнений с помощью «умной ржавчины»
При этом ее можно использовать неоднократно.
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Ученые из Университета Эрлангена — Нюрнберга модифицировали структуру наночастиц ржавчины, чтобы использовать их для очистки воды. Изобретение притягивает к себе все: от гербицида глифосата и гормона эстрогена до микрочастиц пластика и капель масла.
«Наша “умная ржавчина” отличается низкой стоимостью производства, она не токсична и ее легко перерабатывать. Мы показали, что ее можно использовать для очистки от большого числа загрязнителей», — заявили исследователи.
В качестве базовых материалов они использовали наночастицы оксида железа в суперпарамагнитной форме, что означает, что частицы ржавчины и загрязнений не слипаются, но притягиваются друг к другу. Как сообщает издание CleanTechnica, химики впервые представили свое творение на собрании Американского химического общества, которое прошло в середине августа.
Сами наночастицы «умной ржавчины» при этом можно притягивать при помощи магнита, что облегчает их извлечение из воды. После этого их можно будет снова использовать для очистки.
Недавно ученые очистили сточные воды от лекарств с помощью гранатов. Обычно такие вещества удаляют с помощью пористых материалов, которые ведут себя как губки.
Олеся Маевская