18:26 (мск), источник: Новости Mail.ru
Названы причины, по которым самолеты окрашивают в белый цвет
Выбор объясняется экономией и безопасностью.
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Если интерьеры самолетов внутри могут отличаться в зависимости от класса, то снаружи крылатые машины зачастую схожи друг с другом. Они имеют самые разные размеры, но цвет лайнеров почти всегда будет один — белый. Оказывается, это не просто эстетический выбор — все дело в безопасности и экономии. Об этом рассказало издание The Mirror.
Конечно, белый цвет самолета не сделает его безопаснее, но он позволяет работникам технического обслуживания быстрее выявить любые проблемы при проведении проверки. Именно белая краска облегчает обнаружение трещин, вмятин, разливов масла и других проблем. Также светлый фюзеляж легче обнаружить в воздухе. Это уменьшает риск столкновения с птицами, а также помогает при проведении поисково-спасательных операций, способствуя более высокой видимости и, как следствие, спасению пассажиров и экипажа.
Эксперты заверили, что яркие самолеты не становятся более опасными. Требований относительно покраски летательной машины нет. Профессор аэронавтики и астронавтики Р. Джон Хансман отмечает, что разнообразие цветов не представляет проблему, поскольку с течением времени краска все равно подвергается воздействию окружающей среды и тускнеет.
Однако причина выбора именно белого цвета кроется не только в безопасности, но и в стоимости. Покраска самолетов является достаточно затратной процедурой.
Компания может потратить от 4 до 17 миллионов рублей лишь на покраску одного среднего летательного аппарата. Каждый слой краски прибавляет до 544 килограммов веса (масса примерно восьми взрослых пассажиров), что требует большего количества топлива для полета, а это дополнительные траты. Кроме того, яркие цвета приходится обновлять намного чаще.
Также белая краска делает полет намного комфортнее. Солнечные лучи отражаются от белоснежно фюзеляжа, и, таким образом, салон не перегревается. Профессор Хансман объяснил: «Основная причина, по которой самолеты окрашены в белый или светлые тона, заключается в отражении солнечного света и минимизации нагрева и любого потенциального ущерба от солнечной радиации».
Помимо белой краски сделать полеты более безопасными может разработка студента Самарского университета имени Королева. Он создал модель системы для предотвращения авиакатастроф.
Анна Морозова