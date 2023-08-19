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18:28 (мск), источник: Известия

«Роскосмос» обнародовал первые результаты работы научных приборов на аппарате «Луна-25»

Автоматическая станция «Луна-25» зафиксировала удар микрометеорита о поверхность естественного спутника Земли. Об этом 19 августа сообщает «Роскосмос». Ученые предполагают, что этот микрометеорит принадлежит метеорному потоку Персеиды, который автоматической станции «Луна-25» удалось успешно пересечь во время перелета к Луне.

Источник: Роскосмос

«Прибор ПмЛ (пылевой монитор Луны), предназначенный для регистрации микрочастиц, левитирующих у поверхности Луны, и определения параметров окружающей плазмы, зарегистрировал событие удара микрометеорита», — говорится в сообщении на сайте корпорации.

Удар зафиксировали в процессе нескольких включений научной аппаратуры, созданной в Институте космических исследований (ИКИ) РАН, которые состоялись во время полета.

Кроме того, нейтронный и гамма-спектрометр АДРОН-ЛР зарегистрировал наиболее интенсивные линии химических элементов лунного грунта в энергетическом спектре гамма-лучей. Ученые впервые включили ионный энерго-масс-анализатор АРИЕС-Л, который должен изучать приповерхностную ионную экзосферу в приполярной области Луны.

«Полученные данные позволили выбрать оптимальный режим работы прибора на поверхности Луны для измерения энергетических спектров частиц в диапазоне энергий от 10 эВ до 3 000 эВ», — отметили в корпорации.

После обработки двух кадров съемки Луны, сделанной 17 августа посадочными камерами системы СТС-Л, специалисты смогли провести привязку к цифровой модели рельефа. Уточняется, что такая технология позволит в будущем существенно повышать точность знания орбиты космического аппарата.

Ранее, 18 августа, сообщалось о том, что автоматическая станция «Луна-25» скорректировала лунную орбиту. Коррекция длилась 40 секунд. Она позволит обеспечить оптимальные условия для построения предпосадочной орбиты станции.

Первая съемка поверхности естественного спутника Земли станцией «Луна-25» прошла 17 августа. Съемку выполнили телевизионные камеры комплекса СТС-Л. На снимке виден южный полярный кратер Зееман на обратной стороне Луны.

«Луна-25» вышла на орбиту естественного спутника Земли 16 августа. При этом первая в истории современной России миссия на естественный спутник Земли 11 августа стартовала с космодрома Восточный с запуском ракеты-носителя «Союз-2.1б» с автоматической межпланетной станцией «Луна-25». Ее вывели на траекторию полета к спутнику Земли 11 августа.

В последний раз отечественная станция летала к Луне в 1976 году, после чего возвращаемый аппарат доставил на Землю около 170 г лунного грунта.

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