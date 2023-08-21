16:55 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые предложили общаться с животными при помощи ИИ
Искусственный интеллект прочно вошел в жизни людей.
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Сейчас нейросети способны распознавать человеческую речь, переделывая песни голосами знаменитых личностей. Такой прогресс может привести к созданию ИИ для понимания животных и даже общения с ними. Ученые Йосси Йовель и Одед Рехави из Тель-Авивского университета в Израиле рассказали, как новые технологии помогут людям в коммуникации с питомцами и какие преграды есть в создании такого ИИ.
Первая преграда заключается в сигналах животных, которые они используют для коммуникации. То есть питомцы не должны обучаться новым сигналам как при дрессировке, но они слишком сложны для понимания ИИ.
Вторая преграда состоит в том, что сигналы должны использоваться животными не только в «общении» с хозяевами, но и в различных поведенческих контекстах, например, в стрессовых ситуациях. Так, благодаря исследованиям пернатых ученые научились понимать птиц в такие моменты и воспроизводить для них естественный сигнал тревоги.
Сложность состоит и в том, что для понимания сигналов нужно, чтобы питомцы общались с сородичами, а не с машиной. Ученые приводят в пример танец медоносных пчел, который удалось расшифровать. На основе этого получилось создать роботизированное насекомое, которое могло привести животных к еде.
Однако даже, если все сложности будут преодолены, при помощи искусственного интеллекта не получится общаться с питомцами так, как мечтают хозяева. Например, алгоритм сможет сказать, что домашняя кошка разочарована или выражает свою любовь, но вероятность появления возможности спросить, как животное себя чувствует, очень мала.
Ученые отмечают, что до создания искусственного интеллекта для общения хозяев с питомцами еще далеко. Но технологии совершенствуются, и если людям не удастся поговорить с животными, то при помощи нейросети человечество сможет понять мотивы поступков животных и их эмоции.
Если человек пока не может понимать эмоции животных, то лошади научились это делать. Исследование показало, что радостные люди понравились им больше, чем грустные.
Анна Морозова