02:06 (мск), источник: Известия
Договор дороже: с 1 сентября россияне будут по-новому платить за медуслуги
Требования к возмездной помощи в больницах ужесточатся.
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1 сентября вступает в силу постановление правительства о новых правилах оказания платной медицинской помощи, которые будут действовать до 2026 года. Совершенно новыми их назвать нельзя — изменения скорее призваны упорядочить существующие нормы и сделать их более прозрачными для граждан. В начале августа в СМИ распространилась информация о том, что за приезд скорой придется платить, если нет серьезной угрозы жизни — это не так. Как именно будут работать правила, какие услуги станут платными и о чем больницам придется сообщать пациентам, «Известия» разбирались с юристами и экспертами.
Станет ли платной скорая для иностранцев
В начале августа в СМИ появились сообщения, что согласно постановлению правительства № 736 от 11 мая 2023 года, с 1 сентября за неотложную помощь якобы могут брать оплату, если ничего не угрожает жизни пациента.
В тексте документа действительно указывается, что медицинские учреждения, работающие по ОМС, имеют право оказывать платные услуги «при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением случаев и порядка, которые предусмотрены статьей 21 Федерального закона 323-ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан в РФ”, а также за исключением оказания медицинской помощи в экстренной форме».
Согласно статье 32 этого же закона, экстренная и неотложная — разные формы помощи. Отличие в том, существует ли угроза жизни пациента: в первом случае она очевидна, во втором явных признаков нет, хотя опасность для здоровья всё равно существует (например, при повышении давления или температуры, умеренной боли и обострении хронических заболеваний). То есть в постановлении исключили из платных услуг экстренную скорую помощь, но не исключили неотложку, что и вызвало противоречивые комментарии.
Минздрав в своем Telegram-канале опроверг слухи о том, что медицинская помощь станет платной. «Все виды медпомощи, а также лекарственное обеспечение в стационарах будут и дальше оказываться бесплатно в рамках программы государственных гарантий. Никаких изменений в этой части не планируется», — подчеркнул помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
Юристы и медэксперты, опрошенные «Известиями», подтвердили, что государственные гарантии для россиян предусмотрены федеральным законом, и постановление не может их отменить. Другое дело — иностранные граждане.
— В предыдущем нормативно-правовом акте, регулирующем оказание платных медуслуг (постановление правительства РФ от 4 октября 2012 года № 1006), был напрямую прописан запрет на платную экстренную и неотложную помощь. Формулировка была такая: «случаи оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медпомощи и медпомощи, оказываемой в неотложной или экстренной форме». В новом документе к исключениям из платных медуслуг отнесли только медпомощь в экстренной форме. Это значит, что за неотложную помощь гражданам иностранных государств бюджетные медорганизации теперь смогут брать деньги, — пояснила ведущий специалист «Актион Медицина» Наталья Журавлева.
Но норма о платной медпомощи иностранцам, например, трудовым мигрантам, при отсутствии угрозы жизни появилась еще в 2013 году, подчеркивает юрист МГКА «Бюро адвокатов “Де-юре” Юлия Щипцова.
— То есть постановление не внесло изменений в порядок оказания скорой медицинской помощи. Для граждан РФ она бесплатна независимо от угрозы жизни, а иностранные граждане и лица без гражданства могут получить ее бесплатно только в случае угрозы жизни, за небольшим исключением, — пояснила она.
Что входит в список платных медуслуг
Эксперты отмечают, что одни правила в новом документе призваны снизить нагрузку на врачей, другие — расширить доступность дополнительных услуг. По словам Натальи Журавлевой, скорее всего, это связано в целом с изменением ситуации в здравоохранении.
— Последний раз постановление о платных медуслугах обновляли больше 10 лет назад. С тех пор многое поменялось. Появились клинические рекомендации, развилась телемедицина и так далее. Их и отразили в новом постановлении. Отдельно прописали, что и платную медицинскую помощь нужно оказывать в соответствии с клиническими рекомендациями — официальными документами, одобренными Минздравом. Это напрямую влияет на качество диагностики и лечения. Кроме того, исправили давние юридические коллизии и добавили важные уточнения, — отметила Наталья Журавлева.
«Известия» попросили Минздрав разъяснить необходимость еще одного постановления и некоторые его аспекты, но ответа от ведомства на время публикации материала не получили.
Согласно постановлению, медучреждениям дают право оказывать платные услуги в нескольких случаях.
Во-первых, если пациент хочет получить определенное лекарство, но оно не входит в перечень жизненно необходимых, не закупается за счет бюджета и его назначение не обусловлено жизненными показаниями или заменой из-за индивидуальной непереносимости. Во-вторых, если пациенту нужны медицинские изделия или дополнительное специализированное питание, которые не включены в государственные гарантии. ОМС в этом случае покрывает почти все базовые потребности — исключения связаны скорее с личными пожеланиями. В-третьих, если пациент просит для себя индивидуальный пост медсестринского наблюдения, но к этому нет показаний.
— Теперь явно указаны случаи, при которых медицинские организации имеют право взимать плату за те или иные действия. В список входит, к примеру, использование медпрепаратов, которые не содержатся в перечне жизненно необходимых и важнейших. Здесь есть скрытая проблема, так как медицинская организация может и не обладать указанными лекарствами. Кроме того, если пациент сам захочет применять другой препарат, то ему придется платить, — сказал «Известиям» эксперт-юрист консалтинговой группы «Гебель и партнеры» Константин Бахтин.
Платить за медпомощь придется и в том случае, когда гражданин не хочет указывать свою персональную информацию.
— Устранили коллизию с анонимной медпомощью. Теоретически медорганизации и раньше имели право консультировать анонимно, но на практике в договоре о платных медуслугах они должны были указать паспортные данные пациента, что ставило крест на всякой анонимности, — пояснила Наталья Журавлева.
Требования для иностранцев тоже в целом остаются прежними: они лечатся в российских клиниках платно, если не оформили ОМС. Самостоятельно обращение россиян за медуслугами без назначения врача также будет осуществляться на возмездной основе. Однако Минздрав подчеркивает, что в некоторых таких услугах больницы вправе и отказать: например, в проведении УЗИ без направления — даже в частной клинике. В отношении ультразвукового исследования существует отдельный приказ.
— Платная медицинская помощь, согласно новому постановлению, приводится в соответствие с современными клиническими рекомендациями и стандартами. Разумеется, у этого есть обратная сторона: государство очевидно имеет цель сократить «ложное» срабатывание бесплатной медицинской помощи, — добавил Константин Бахтин.
Как будут подписывать договор о платных медуслугах
Самые значительные изменения связаны с процедурой оформления и подписания договора о предоставлении платных медуслуг.
— К примеру, договор можно будет заключить через интернет. Развитие технологий позволило ввести дистанционный порядок. В общедоступных источниках отмечается, что работа над этими поправками велась продолжительное время, в проект постановления вносилось множество изменений. Всю информацию об этом клиника должна размещать на главной странице сайта. После акцепта и оплаты по договору медицинская организация направит подтверждение. При обнаружении недостатков оказываемых услуг потребитель вправе передать требования также дистанционно, — сказала Юлия Щипцова.
По ее словам, документ расширил перечень информации, которую медучреждение обязано сообщить пациенту и (или) заказчику. В первую очередь это формы и способы направления обращений и жалоб в органы государственной власти и организации, а также почтовый адрес и адрес электронной почты для этих целей.
— Еще одно нововведение: медорганизации обязаны заключить договор или соглашение к уже имеющемуся договору для оказания дополнительных платных медуслуг. Без надлежащего письменного оформления отношений проведение каких-либо процедур невозможно. То есть пациент будет как минимум уведомлен о том, какие дополнительные услуги и в каком количестве будут ему оказаны, — добавила юрист.
Как отметил Константин Бахтин, в целом новое постановление выглядит усовершенствованной версией предыдущих документов на эту тему.
— Теперь платные медуслуги становятся более ясными и точными для пациента. У последнего появляются реальные гарантии того, что частная клиника не будет пытаться «водить его за нос». Это в первую очередь касается ужесточения требований к форме и содержанию договора об оказании платных медуслуг, что хорошо для пациента.
Однако и эксперты, и Минздрав подчеркивают, что при заключении договора медорганизации обязаны доступно рассказать пациенту о возможности получения помощи бесплатно в рамках государственных гарантий. Программа постоянно расширяется.
— За тем, чтобы бюджетные медорганизации не подменяли бесплатные услуги платными, строго следят. За это предусмотрены штрафы, и в этом отношении ничего не изменилось. Значительная часть норм направлена на защиту прав населения. В постановлении, например, говорится, что оказание платных услуг не должно приводить к снижению объемов и увеличению сроков ожидания бесплатной помощи, — отметила Наталья Журавлева.
Константин Бахтин добавил, что от злоупотреблений в медучреждениях никто не застрахован, но всё же к требованиям об оказании платных услуг стали подходить гораздо жестче.
— Пациент, знающий свои права, несомненно, может потребовать, к примеру, у терапевта обоснования принятых им решений об отказе в передаче конкретного направления. Как и ранее, ощутимую роль будет играть юридическая грамотность самого потребителя и добросовестность конкретной клиники, — заключил эксперт.