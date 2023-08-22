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10:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости 22 августа

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Лавров прибыл на саммит БРИКС в ЮАР
Президент России Владимир Путин примет полноформатное участие в саммите по видео-конференц-связи.

Правительство Японии решило начать сброс воды с АЭС «Фукусима-1»
Премьер-министр Фумио Кисида отметил, что перед принятием решения власти подтвердили полную готовность всех профильных министерств и ведомств, а также компании-оператора Tokyo Electric Power осуществить это безопасно.

Трамп договорился об освобождении под залог
Экс-президент США Дональд Трамп договорился об освобождении под залог в рамках дела о вмешательстве в выборы в штате Джорджия.

Японский ритейлер Uniqlo прекратил бизнес в России
Uniqlo отказалась от аренды помещений для всех своих магазинов в РФ: эти площади уже заняли или занимают другие ритейлеры.

СК установил трех причастных к гибели участников экскурсии с диггерами
С одним из них проводят следственные действия, его хотят арестовать. Ряд лиц объявили в розыск.

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