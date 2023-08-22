18:18 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Японии вновь исследуют выловленное морское «чудовище»
Ранее считалось, что загадочное существо — это современный динозавр.
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В 1977 году у берегов Новой Зеландии команда рыбацкого судна вытащила труп загадочного морского существа. Считалось, что на борт подняли современного динозавра. После того, как были сделаны фотографии и взяты образцы скелета, кожи и плавников для дальнейшего экспертного анализа, капитан приказал выбросить останки в море, так как туша источала неприятный запах, а корабль был набит рыбой, которая могла пропитаться вонью.
Туша достигала десяти метров в длину, имела вытянутую шею, четыре больших красных плавника и хвост около двух метров. В грудной полости отсутствовали внутренние органы, а кишечник открылся из-за разложения, но плоть и жир были целы. Как сообщает британская газета Daily Star, ученые ранее предположили, что рыбаки поймали плезиозавра — вымерший вид морских животных.
Из-за своих размеров существо ассоциируется с Лох-несским чудовищем. Также некоторые считают, что это туша акулы-гиганта. Найденное «чудовище» вызвало большой ажиотаж в Японии, поэтому судам было приказано найти и выловить его, но все попытки оказались тщетными.
Новое исследование японские ученые проведут для того, чтобы более точно идентифицировать образцы. Сейчас есть возможности использовать современные методы анализа ДНК и другие технологии, чтобы определить происхождение и вид этого загадочного существа.
Недавно ученые опровергли теорию о природе происхождения Лох-несского чудовища. Выяснилось, что оно никак не могло быть гигантским угрем.
Анна Морозова