19:27 (мск), источник: Фонтанка
The Rolling Stones под видом рекламы стекольной лавки в местной газете рассказали о новом альбоме
Легенды рока The Rolling Stones повеселили фанатов необычным тизером нового альбома.
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Они заказали рекламу в местной районной газете Hackney Gazette, в которой якобы анонсировали открытие стекольной лавки в районе в сентябре 2023 года. Об удавшейся шутке рассказала The Guardian.
Но пристальный фанатский взгляд не мог не заметить скрытых смыслов в объявлении, текст которого гласил: «Наша дружба обещает вам удовлетворение (Satisfaction — название одного из хитов группы). Когда ты скажешь “дай мне убежище” (Gimme Shelter — песня коллектива), мы починим твои разбитые (Shattered) окна».
Кроме того, в объявлении была визуальная игра: буква «i» в названии Hackney Diamonds украшена логотипом группы в виде языка и губ. Кроме того, сам шрифт этих слов такой же, как в альбоме 1978 года Some Girls. Также в объявлении указан год основания компании, отсылающий к году рождения группы — 1962-й.
Новый альбом группы The Rolling Stones станет 31-м студийным в их карьере и первым после смерти барабанщика группы Чарли Уоттса.