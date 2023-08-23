19:54 (мск), источник: Новости Mail.ru
Буревестники прячутся в «глазу бури», чтобы спастись от урагана
Птицы летят в самый центр шторма, спасаясь от ветров тех направлений, которые могли бы вынести их на берег.
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Ураганы и тайфуны наносят большой ущерб не только человеку. Для многих птиц встреча со стихией посреди океана или моря становится нелегким испытанием. Она может привести к тому, что пернатых просто выбросит на береговые скалы, приведя их к гибели. Интересен тот факт, что пестролицые буревесники не пытаются подальше улететь от надвигающегося тропического шторма, а, наоборот, летят прямо в эпицентр бури. К такому выводу пришли исследователи из Великобритании и Японии.
В журнале Proceedings of the National Academy of Sciences ученые рассказали о своем исследовании, в ходе которого в течение 11 лет они отслеживали перемещения 401 буревестника с прикрепленными к ним GPS-датчиками. Оказалось, что 75 из них, столкнувшись с тропическими циклонами или штормами со скоростью ветра до 21 метра в секунду, продолжали полет. А другие птицы, такие как, например, красноногие олуши и большие фрегаты во время прохождения урагана или тайфуна удаляются на 400−600 километров от обычных мест охоты.
Исследователи выяснили, что птицы меняли направление полета в зависимости от скорости ветра, обычно следуя к эпицентру циклона. Буревесники, оказавшись зажатыми между циклоном и материковой частью Японии, улетали подальше от суши и могли следовать за глазом бури (области прояснения и относительно тихой погоды в центре тропического циклона, диаметр которой составляет 20−50 километров) до 8 часов. Эта удивительная стратегия позволила этому виду птиц избегать ветра, направления которых могли бы вынести их на берег, где пернатые бы разбились о скалы.
При этом ученые заметили еще один интересный факт: возможно, птицы держат в памяти некую карту земли, чтобы избежать столкновения с ней. Это объясняет, почему молодые буревестники чаще погибают во время ураганов, врезаясь в скалы.
Ранее орнитологи выяснили, что глобальное потепление приводит к уменьшению потомства у перелетных птиц.
Анна Морозова