Кандидат в президенты США призвал Маска стать его советником в Белом доме

Заявление было сделано в ответ на вопрос избирателя в мэрии в пятницу, 25 августа, который спросил Рамасвами, к кому он обратится за советом, если станет президентом страны.
Однако Рамасвами отметил, что помимо публичных выступлений в соцсетях кандидат от Республиканской партии иного взаимодействия с собственником Space X, Tesla, соцсети X (бывш. Twitter) не имел.
Ранее он уже восхищался способностью Маска уволить ¾ персонала в компании. Он и сам во время предвыборных поездок по стране заявлял, что «массовые увольнения — это именно то, что я привнесу в бюрократию округа Колумбия».
17 августа Маск опубликовал в аккаунте соцсети X интервью Рамасвами с Такером Карлсоном, назвав того «очень многообещающим кандидатом».
В июле Рамасвами участвовал в виртуальной дискуссии с Маском, который назвал себя умеренным избирателем. Они обсуждали разные темы, но Маск признал, что не согласен с республиканцем в вопросе изменения климата.
21 августа Рамасвами на своей странице в соцсети Х (бывш. Twitter) заявил, что следующий американский лидер должен «открыть Россию» и добиться мира на Украине.
24 августа во время дебатов претендентов на пост президента Вивек Рамасвами выступил против дальнейшей военной помощи Украине. Когда модераторы дискуссии задали вопрос о том, кто выступает против поддержки Киева, только Рамасвами поднял руку.