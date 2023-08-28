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05:06 (мск), источник: Известия

Кандидат в президенты США призвал Маска стать его советником в Белом доме

В новой администрации президента США должны работать люди «с чистым, ясным взглядом», заявил кандидат в президенты от Республиканской партии Вивек Рамасвами. Таким он видит предпринимателя Илона Маска, которому предложил бы должность советника в его администрации, сообщил 26 августа портал NBC News.

Источник: AP 2023

Заявление было сделано в ответ на вопрос избирателя в мэрии в пятницу, 25 августа, который спросил Рамасвами, к кому он обратится за советом, если станет президентом страны.

Недавно мне посчастливилось поближе познакомиться с Илоном Маском, я надеюсь, он станет толковым советником, потому что уволил 75% сотрудников Twitter.

Вивек Рамасвами
кандидат в президенты США

Однако Рамасвами отметил, что помимо публичных выступлений в соцсетях кандидат от Республиканской партии иного взаимодействия с собственником Space X, Tesla, соцсети X (бывш. Twitter) не имел.

Ранее он уже восхищался способностью Маска уволить ¾ персонала в компании. Он и сам во время предвыборных поездок по стране заявлял, что «массовые увольнения — это именно то, что я привнесу в бюрократию округа Колумбия».

17 августа Маск опубликовал в аккаунте соцсети X интервью Рамасвами с Такером Карлсоном, назвав того «очень многообещающим кандидатом».

В июле Рамасвами участвовал в виртуальной дискуссии с Маском, который назвал себя умеренным избирателем. Они обсуждали разные темы, но Маск признал, что не согласен с республиканцем в вопросе изменения климата.

21 августа Рамасвами на своей странице в соцсети Х (бывш. Twitter) заявил, что следующий американский лидер должен «открыть Россию» и добиться мира на Украине.

24 августа во время дебатов претендентов на пост президента Вивек Рамасвами выступил против дальнейшей военной помощи Украине. Когда модераторы дискуссии задали вопрос о том, кто выступает против поддержки Киева, только Рамасвами поднял руку.

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