11:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости 28 августа
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СК подтвердил гибель Евгения Пригожина в авиакатастрофе в Тверской области
Личности всех десяти погибших при крушении самолета в Тверской области соответствуют списку, заявленному в полетном листе.
Европе предрекли водный кризис из-за засухи и плохой политики
Засуха и лесные пожары, которые произошли на юге Европы за текущее лето, значительно ухудшили ситуацию с нехваткой воды в регионе.
Китайцы вывозят соль из Приморья после сброса воды с «Фукусимы»
Китай с четверга запретил импорт товаров морского промысла, произведенного в Японии, а также заявил об усилении таможенного контроля для других видов японских продуктов.
Три россиянина возглавили рейтинг лучших вратарей НХЛ
Рейтинг возглавила тройка российских вратарей: Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс») и Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс»).
В Таджикистане из-за сильных дождей погибли 13 человек
Сильный дождь в Душанбе и других районов республики прошел в воскресенье, он привел к подтоплению дорог и сходу селей.