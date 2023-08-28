Археологи прочитали рунические надписи из древнего Новгорода Рунические надписи на предметах, найденных при раскопках в Новгороде, содержат личные имена и части футарка - скандинавского рунического алфавита
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11:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости 28 августа

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СК подтвердил гибель Евгения Пригожина в авиакатастрофе в Тверской области
Личности всех десяти погибших при крушении самолета в Тверской области соответствуют списку, заявленному в полетном листе.

Европе предрекли водный кризис из-за засухи и плохой политики
Засуха и лесные пожары, которые произошли на юге Европы за текущее лето, значительно ухудшили ситуацию с нехваткой воды в регионе.

Китайцы вывозят соль из Приморья после сброса воды с «Фукусимы»
Китай с четверга запретил импорт товаров морского промысла, произведенного в Японии, а также заявил об усилении таможенного контроля для других видов японских продуктов.

Три россиянина возглавили рейтинг лучших вратарей НХЛ
Рейтинг возглавила тройка российских вратарей: Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс») и Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс»).

В Таджикистане из-за сильных дождей погибли 13 человек
Сильный дождь в Душанбе и других районов республики прошел в воскресенье, он привел к подтоплению дорог и сходу селей.

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