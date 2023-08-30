МВД подготовило перечень признаков непригодности загранпаспорта

В частности, загранпаспорт может быть признан непригодным в следующих случаях:
при нарушении элементов защиты бланка паспорта, из-за которых невозможно установить подлинность такого бланка и обеспечить защиту от изменения нанесенной на него информации;
при нарушении целостности бланка;
при повреждении фотографии;
при повреждении машиночитаемой записи;
при повреждении электронного носителя информации и др.
Помимо этого, загранпаспорт будет признан недействительным, если его владелец изменит внешность хирургическим путем или в результате травмы.
К недостоверным сведениям, которые могут содержаться в загранпаспорте, в МВД назвали неточности информации о наличии гражданства и об окончании срока действия паспорта, а также несоответствие сведений о персональных данных владельца паспорта тем данным, которые содержатся в информационных учетах МВД и МИД.
Президент России Владимир Путин 13 июля подписал закон, который вносит поправки в закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в РФ» с единым перечнем оснований для признания недействительными загранпаспортов и причин их изъятия у граждан России.
Основаниями для признания документа недействительным являются его утрата, изменение ФИО, пола или других личных сведений, смерть владельца, прекращение российского гражданства, непригодность паспорта или его выпуск по поддельным или недействительным документам. Также недействительными будут признаваться дипломатические или служебные паспорта, не возвращенные их владельцами после командировки.