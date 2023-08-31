Мошенники придумали легенду с просроченными SIM-картами

«Аферисты заходят на сайт оператора связи из базы абонентов “Билайна” и МТС, судя по всему, такие у них имеются. А также, возможно, есть и сведения, клиентами каких банков являются люди. Затем злодеи выбирают для входа в личный кабинет авторизацию по номеру телефона и жертве поступает в SMS-код, подтверждающий разрешение входа, — пояснила эксперт.
И одновременно человеку поступает звонок от якобы представителя оператора, который сообщает, что у SIM-карты заканчивается срок действия или он уже истек. Для продления просят назвать код из SMS. В противном случае карта заблокируется, номер отберут и человек уже не сможет ее восстановить.
«Если человек сообщает этот код “представителю компании”, то он дает аферисту зеленый свет для входа в свой кабинет. Далее мошенники делают переадресацию звонков и SMS на другой номер или виртуальный дубликат SIM-карты», — пояснила Алла Храпунова.
Телефоны ценны для многих людей, номера не меняются годами, сформированный пул контактов является нематериальным активом, важным для жизни. Люди пугаются и сообщают данные. После этого, по словам куратора «Мошеловки», когда банки запрашивают ввод кода, который подтверждает вход в личный кабинет уже кредитной организации, сообщение переадресовывается на номер злоумышленников. Получив доступ к личному кабинету в банке, аферисты уже могут делать что угодно — переводить средства, брать кредиты и т. д.
Особую опасность такой легенды в «Мошеловке» видят в том, что стиль общения телефонных мошенников несколько отличается от привычных звонков от «полиции», «СБ банков» и т. д. о совершаемых преступлениях.