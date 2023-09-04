Стать умнее. Врачи назвали витамины для повышения успеваемости школьника

Как сделать так, чтобы школьники меньше болели и уставали, были более сообразительными, внимательными, собранными и усидчивыми? Тут без особой поддержки не обойтись. Какие именно ингредиенты нужны школьникам, aif.ru рассказали педиатр Галина Филатова и семейный врач Наталья Маджугина.
Чтобы не допустить гиповитаминоза и контролировать баланс веществ в организме, а также поддерживать работоспособность организма в течение всего учебного года, детям и подросткам необходимо регулярное поступление многих незаменимых пищевых ингредиентов, и в частности витаминов. Они хоть и не обладают самостоятельной пищевой ценностью, зато отличаются высокой биологической активностью, которая позволяет им регулировать многие биохимические процессы в организме.
Дефицит витаминов — одна из важных причин ухудшения здоровья современных детей. Ведь эти вещества выполняют массу полезных функций в организме: регулируют обменные процессы, катализируют биохимические реакции, помогают в усвоении многих минералов. Витамины поступают в организм в основном с пищей, и только некоторые из них в небольших количествах могут синтезироваться кишечной микрофлорой (если она в нормальном состоянии). Но даже при сбалансированном рационе, похвастаться которым могут далеко не все школьники, и нормальном состоянии ЖКТ поступление ряда полезных витаминов оказывается недостаточным. А уж при перекосах в питании, частых острых и хронических заболеваниях органов и систем организма, особенно патологиях желудочно-кишечного тракта, которые не позволяют адекватно усваивать витамины — тем более. Недостаток в питании этих полезных ингредиентов приводит к нарушению обмена веществ, снижению физической и умственной работоспособности, быстрой утомляемости, а также отрицательно сказываются на здоровье, росте и развитии детей.
«Растущий организм особенно чувствителен к недостатку витаминов, поскольку постоянно растет и развивается. Витаминный дисбаланс ухудшает обмен веществ, снижает уровень работоспособности детей школьного и дошкольного возраста, — говорит врач-педиатр высшей квалификационной категории, диетолог, кандидат медицинских наук Галина Филатова. — Наряду с этим из-за гиповитаминоза снижаются защитные силы организма, организм становится более уязвим перед патогенами и неблагоприятным воздействием внешней среды. Многочисленные исследования, которые проводились в различных регионах совместно с Институтом питания, показали, что обеспеченность витаминами россиян в целом за последние годы существенно ухудшилась. Это касается и взрослых, и детей. У 70−80% детей отмечается сочетанный дефицит 3 и более витаминов. Причем полигиповитаминоз у подрастающего поколения является круглогодичным, и даже в летние месяцы, когда повышается доступность сезонных свежих ягод, овощей и фруктов, проблема не решается».
По статистике, у 90% детей школьного возраста наблюдается недостаточность или дефицит витамина D, у 70−80% есть нехватка йода, как минимум каждый третий ребенок от 7 до 18 лет страдает из-за недостатка кальция. Очень выражен у детей и подростков железодефицит, связанный с недостаточным потреблением мясной пищи: 24−63% школьников страдают от скрытой нехватки железа, а у 16−47% есть ярко выраженная анемия. Часто из-за вегетарианства или просто нехватки животного белка в рационе у детей происходит дефицит витамина В12, а в подростковом возрасте из-за однообразного или неполноценного питания, пренебрежения овощами и фруктами может даже возникать нехватка аскорбиновой кислоты.
Очевидно, что дисбаланс витаминов в организме необходимо регулировать. «Обеспечить ребенка всеми необходимыми витаминами за счет исключительно натуральных продуктов питания — цель мало достижимая, — считает педиатр Филатова. — Ведь содержание витаминов в овощах и фруктах широко варьирует в различные сезоны. Поэтому включать в рацион различные витаминно-минеральные комплексы, особенно в осенне-зимний период, врачи рекомендуют настоятельно».
Например, мало кто из ребят откажется употреблять витамины в виде ярких мармеладных пастилок, содержащих исключительно натуральные компоненты и обладающих приятным вкусом. Так, по словам эксперта, для поддержания прочности костей и зубов во время их роста подойдут пастилки с кальцием и витамином D3, а для поддержки иммунитета и бодрости — с витамином С.
До и в период высокой учебной нагрузки эксперт советует принимать поливитаминные комплексы, содержащие витамины группы В (В6, В12), а также магний (Mg), омега 3 полиненасыщенные жирные кислоты, карнитин и холин. Хороши они и по отдельности, но особенно полезно принимать их в комплексе. Их сочетание помогает усилить умственную деятельность, позволит лучше справляться с психоэмоциональной нагрузкой, успешнее взаимодействовать с учителями и одноклассниками. Кроме того, витамины повышают иммунитет, а значит, помогут противостоять вирусам и бактериям в плохо проветриваемых помещениях с часто болеющими одноклассниками.
Конечно, только одними витаминными таблетками обойтись нельзя. Важно и то, чтобы рацион школьника был максимально сбалансирован. Поэтому питанию надо уделять первостепенное внимание, как и режиму, и укреплению иммунитета в целом. Но витамины — незаменимая поддержка для достижения этой цели. Особенно важно психологическое благополучие школьников, от него во многом зависит не только успеваемость, но и здоровье в целом.
«Витамины группы В и магний поддержат работу нервной системы. Для этого в рационе щкольника должны быть крупы (гречневая и овсяная) а также орехи, фасоль, зелень, зеленые овощи (брокколи, огурцы, авокадо), морская рыба (желательно дикого вылова), мясо (индейка, кролик, телятина), фрукты, молочные продукты, розовая гималайская и/или морская соль, — говорит семейный врач, врач общей практики Наталья Маджугина. — Также в сентябре надо обратить внимание на витамин D, важный для поддержания иммунитета, фосфорно-кальциевого обмена и других важных функций. Им богаты морская рыба (печень трески, сардины), яичный желток, сливочное масло».
Наступающий холодный период является испытанием на прочность не только для детей, но и для взрослых. А хорошее эмоциональное состояние взрослого во многом влияет на психологическое состояние ребенка. «Естественным антистрессовым фактором, помогающим организму справляться с повышенными эмоциональными нагрузками, является магний. В качестве его дополнительного источника можно использовать биологически активную добавку в виде органической (хелатной) формы, например цитрат магния, — говорит Филатова — Хелатная форма обладает большей биодоступностью, то есть легче усваивается, способствует нормализации артериального давления и позволяет организму противостоять повышенному стрессу».
Суточная потребность в магнии колеблется от 100 до 400 мг в сутки в зависимости от возраста. Школьникам принимать этот минерал лучше в специальных «детских» формах — глицината (бисглицината) или цитрата магния. А необходимые для поддержки нервной системы витамины группы В в профилактических целях лучше использовать вместе — всем составом. Поэтому ищите специальные комплексы, содержащие весь спектр витаминов этой группы: B1 — тиамин; B2 — рибофлавин; B3 (PP) — ниацин (никотиновая кислота); B5 — пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция); B6 — пиридоксин (в форме передоксаль-5-фосфат); B7 — биотин; B9 — фолиевая кислота, лучше в виде метилфолата; B12 — цианокобаламин (активные формы метилкобаламин/аденозилкобаламин). Профилактические дозировки зависят от возраста.
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