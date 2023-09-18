Роспотребнадзор признал новый вариант коронавируса «пирола» заразнее «омикрона»

«Новый вариант коронавируса (BA.2.86) “пирола” имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами “омикрона”, и он более заразный, чем его предшественники», — говорится в пресс-релизе Роспотребнадзора (цитата по ТАСС).
Как утверждает ведомство, обновленные под вариант «омикрон» вакцины «эффективны в плане снижения тяжелых форм заболевания и числа госпитализаций». «Первые результаты лабораторных исследований, проведенных в Китае и Швеции, свидетельствуют о том, что этот вариант, возможно, не так заразен и не настолько способен уходить от иммунной защиты, как это было заявлено ранее некоторыми учеными, и не рассматривается как “второе пришествие” “омикрона”», — добавили в Роспотребнадзоре.
Случаи заражения подвидом COVID-19 «пирола» выявили более чем в 10 странах, в том числе в Дании, Франции, Швеции и США. Во Всемирной организации здравоохранения говорили, что это мутировавший подвид вируса, которому удается обойти иммунитет, полученный после заражения другими вариантами COVID-19 или после вакцинации.
В конце августа в России и мире начала расти заболеваемость коронавирусом. На этом фоне в Доме правительства РФ с 18 сентября вернули ограничения против распространения вируса. Глава Роспотребнадзора Анна Попова на прошлой неделе говорила, что не видит оснований для введения масочного режима.