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15:22 (мск), источник: Коммерсантъ

Роспотребнадзор признал новый вариант коронавируса «пирола» заразнее «омикрона»

Вариант коронавируса BA.2.86, получивший название «пирола», более заразный, чем его предшественники, сообщил Роспотребнадзор. Ведомство заверило, что в России есть тесты для выявления «пиролы», а также препараты для лечения вируса, вызываемого этим вариантом.

Источник: AFP 2023

«Новый вариант коронавируса (BA.2.86) “пирола” имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами “омикрона”, и он более заразный, чем его предшественники», — говорится в пресс-релизе Роспотребнадзора (цитата по ТАСС).

Как утверждает ведомство, обновленные под вариант «омикрон» вакцины «эффективны в плане снижения тяжелых форм заболевания и числа госпитализаций». «Первые результаты лабораторных исследований, проведенных в Китае и Швеции, свидетельствуют о том, что этот вариант, возможно, не так заразен и не настолько способен уходить от иммунной защиты, как это было заявлено ранее некоторыми учеными, и не рассматривается как “второе пришествие” “омикрона”», — добавили в Роспотребнадзоре.

Случаи заражения подвидом COVID-19 «пирола» выявили более чем в 10 странах, в том числе в Дании, Франции, Швеции и США. Во Всемирной организации здравоохранения говорили, что это мутировавший подвид вируса, которому удается обойти иммунитет, полученный после заражения другими вариантами COVID-19 или после вакцинации.

В конце августа в России и мире начала расти заболеваемость коронавирусом. На этом фоне в Доме правительства РФ с 18 сентября вернули ограничения против распространения вируса. Глава Роспотребнадзора Анна Попова на прошлой неделе говорила, что не видит оснований для введения масочного режима.

Лаура Кеффер

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