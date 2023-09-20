15:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Гродно нашли зеленого котенка
По словам специалистов, животное полностью здорово и никаких отклонений у него нет.
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Информационный портал города Гродно сообщает, что местный житель приютил у себя котенка с зеленым окрасом. Ветеринары уверяют, что цвет у малыша натуральный.
«“Зачем ты покрасил котенка?” — именно такой вопрос мне задают все, кто впервые его увидел», — говорит Сергей, владелец необычного питомца. Мужчина услышал от кого-то, что в деревне гродненского района кошка произвела на свет необычное потомство.
Котята получились разные — белый, черный и рыже-зеленый. Сам Сергей до этого момента был скорее собачником, чем кошатником: в семье у него уже много лет живет вельш-корги Тедди. Владелец животных уверен, что они подружатся.
Кроме окраса котенок ничем не отличается от других. Клички у него пока нет, зато есть занятие — Сергей берет его с собой на работу в офис. Малыш уже стал любимцем коллектива.
Недавно был назван кот с самым длинным в мире хвостом. Ранее рекорд принадлежал его брату.
Олеся Маевская