14:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
Как россияне относятся к автомобильным путешествиям
При условии, что въезд на своей машине невозможен.
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Еврокомиссия запретила ввоз на территорию ЕС товаров из России, в том числе въезд автомобилей «с общим числом месте менее 10». Она дала инструкции по исполнению санкций, однако решения по реализации конкретных ограничений принимают государства Евросоюза.
Все государства ЕС, граничащие с Россией, уже запретили въезд на автомобилях с российскими номерами после выхода соответствующих рекомендаций Еврокомиссии.
В связи со сложившейся ситуацией, мы решили опросить наших пользователей, которые привыкли, любили или хотели путешествовать на автомобилях, как выглядело и будет выглядеть их путешествие к заветной стране. Каким альтернативным видом транспорта они воспользуются и поедут ли в запланированные поездки?