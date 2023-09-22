Из-за глобального потепления изменится цвет океанов В следующем столетии синева и зелень океанов станут более яркими
Фоторепортажи
10ЮНЕСКО расширит свой список охраняемых объектов
12Пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в Новосибирской области
Главное
Спецоперация на Украине
14:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как россияне относятся к автомобильным путешествиям

При условии, что въезд на своей машине невозможен.

Во время загрузки произошла ошибка.

Еврокомиссия запретила ввоз на территорию ЕС товаров из России, в том числе въезд автомобилей «с общим числом месте менее 10». Она дала инструкции по исполнению санкций, однако решения по реализации конкретных ограничений принимают государства Евросоюза.

Все государства ЕС, граничащие с Россией, уже запретили въезд на автомобилях с российскими номерами после выхода соответствующих рекомендаций Еврокомиссии.

В связи со сложившейся ситуацией, мы решили опросить наших пользователей, которые привыкли, любили или хотели путешествовать на автомобилях, как выглядело и будет выглядеть их путешествие к заветной стране. Каким альтернативным видом транспорта они воспользуются и поедут ли в запланированные поездки?

Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта