11:24 (мск), источник: Новости Mail.ru
Кижи или Болгар: россияне составляют топ достопримечательностей
Узнаем мнение у наших читателей.
По данным сервиса бронирования отелей и квартир, самыми популярными направлениями для отдыха в России стали Краснодарский край и Сочи. Эксперты уверены, что в осенне-зимний сезон актуальность спроса на билеты в южный регион сохранится. Кроме того, осенью люди едут в Санкт-Петербург и Анапу.
Однако в выбранных россиянами направлениях осталось мало достопримечательностей, которые еще никто не видел. Поэтомы мы решили узнать у наших читателей, какие самые красивые рукотворные и природные творения есть в России и куда надо съездить, чтобы посмотреть на них вживую.