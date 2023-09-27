Главное
Главные новости 27 сентября
11:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

Кижи или Болгар: россияне составляют топ достопримечательностей

Узнаем мнение у наших читателей.

Во время загрузки произошла ошибка.

По данным сервиса бронирования отелей и квартир, самыми популярными направлениями для отдыха в России стали Краснодарский край и Сочи. Эксперты уверены, что в осенне-зимний сезон актуальность спроса на билеты в южный регион сохранится. Кроме того, осенью люди едут в Санкт-Петербург и Анапу.

Однако в выбранных россиянами направлениях осталось мало достопримечательностей, которые еще никто не видел. Поэтомы мы решили узнать у наших читателей, какие самые красивые рукотворные и природные творения есть в России и куда надо съездить, чтобы посмотреть на них вживую.

Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
туризм и отдых