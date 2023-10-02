18:10 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 2 октября
Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.
Нобелевскую премию по медицине вручили за вакцины против COVID
Лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине были объявлены Каталин Карико и Дрю Вайссман за исследования в области мРНК-вакцин.
Азербайджан раскрыл детали плана по реинтеграции армян Карабаха
Из Карабаха уехали уже более 100 тыс. армян, это почти все население.
Бельгия разблокировала активы двух российских банков
Два российских подсанкционных банка впервые получили лицензию казначейства Бельгии на разблокировку части своих активов.
Россия начала ограничивать поставки электричества в Китай
При этом переговоры с КНР по поводу включения экспортной пошлины в стоимость поставок продолжаются.
Япония не смогла договориться с Россией о ловле рыбы у Кунашира
Японские рыбаки в этом году не смогли начать вылов ценной промысловой рыбы — северного одноперого терпуга.