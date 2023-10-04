11:27 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости 4 октября
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Маккарти сместили с поста спикера Палаты представителей Конгресса США
Инициатором процедуры голосования и автором резолюции стал однопартиец Маккарти — конгрессмен Мэтт Гетц (от штата Флорида), представляющий правые круги Республиканской партии США.
Суд заочно приговорил Овсянникову к 8,5 года за фейки о ВС РФ
Поводом для возбуждения дела послужил пикет на Софийской набережной Москвы.
Россию не допустили к участию в юношеской Олимпиаде-2024
Российские спортсмены не смогут выступить на зимних юношеских Олимпийских играх в 2024 году даже под нейтральным флагом.
Полеты экономклассом по РФ подешевели более чем на 1 тыс. рублей
Цены продолжат снижаться, но нового роста можно ожидать к Новому году.
В России впервые за пять лет вырастет число пенсионеров
Такая динамика ожидается впервые с начала пенсионной реформы — в том числе за счет жителей новых регионов.