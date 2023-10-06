11:29 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости 6 октября
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В Госдуме обсудят выход из договора о запрете ядерных испытаний
Президент Владимир Путин в ходе заседания клуба «Валдай» отметил, что Россия подписала и ратифицировала запрет на испытания ядерного оружия, в отличие от США. По его мнению, «теоретически можно отозвать эту ратификацию»
Глава Евросовета обвинил фон дер Ляйен в превышении полномочий
В интервью Spiegel Шарль Мишель раскритиковал внешнеполитические инициативы Урсулы фон дер Ляйен. Еврокомиссия отреагировала гневно и раздражена заявлениями о скором присоединении Украины
Швейцария начнет платить украинским беженцам за отъезд домой
Швейцария готова платить украинским беженцам до $4,4 тыс. на человека за возвращение на родину
Правительство утвердило меры для стабилизации топливного рынка
Биржевые цены на топливо в России с лета обновляют рекорды. Значительно ускорились и розничные цены
В ряде регионов РФ такси подорожало на 44%
Рост цен был отмечен в половине российских регионов