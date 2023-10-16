Шоколад «Аленка» официально стал халяльным

«Крупнейший кондитерский холдинг России “Объединенные кондитеры” получил в органе по сертификации “Роскачество — Халяль” сертификат Халяль на часть продукции фабрики “Красный Октябрь”. Соответствующий сертификат стал первым в нашей стране, внесенным в федеральную государственную информационную систему Росаккредитации», — говорится в сообщении.
Сертификат выдан на серийный выпуск конфет «Аленка», «Грильяжные», «Козиначки с солью», «Птичье молоко», шоколад «Аленка», шоколад горький «Бабаевский» элитный и другую продукцию.
«Проверка процессов производства и готовой продукции проходила как силами специалистов подведомственного органа по сертификации Роскачества в сфере систем менеджмента качества, так и ведущими в нашей стране экспертами в области шариата», — уточняет организация.
«Российский рынок халяльных продуктов динамично развивается и имеет широкий потенциал для кондитерской отрасли. Сертификация позволит нам увеличить объем производства халяльной продукции и усилить доверие потребителей к кондитерским изделиям фабрики “Красный октябрь”, — приводятся в сообщении слова управляющего директора “Объединенные кондитеры” Алексея Орлова.
Сертификат получен в единственном органе по сертификации халяль, акредитованном Росаккредитацией — органе «Роскачество — Халяль». Знак соответствия подтверждает соответствие всем требованиям и стандартам халяль, а также качество продукции.
В настоящее время в орган по сертификации подано более 70 заявок на сертификацию по требованиям халяль от ведущих предприятий страны.
Роскачество уточняет, что кондитерские изделия, соответствующие стандартам халяль, не должны содержать недозволенные исламскими нормами компоненты — например, желатин, кармин и ряд других пищевых добавок, которые часто встречаются в кондитерских изделиях, вызовут немало вопросов у мусульман при выборе продукции.