11:10 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости 19 октября
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Лавров назвал высоким риск расширения конфликта в Газе
По его мнению, «попытки все свалить на Иран» являются провокационными.
ЦАХАЛ заявил об обострении столкновений «Хезболлах» с армией Израиля
«Хезболлах» запустила «многочисленные противотанковые ракеты в сторону Израиля» с территории Ливана, «целясь как в военные, так и гражданские объекты и нанося ущерб и тем, и другим».
В Подмосковье убили сына и тещу Стаса Намина
Подозреваемый в совершении преступления родственник убитых задержан.
Ученые установили возраст наступления старости у россиян
Россияне начинают считать себя старыми, в среднем, в 70,7 года.
В России начнут массово строить дорожки для электросамокатов
Это позволит разделить потоки пешеходов и этих транспортных средств.