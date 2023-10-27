16:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
Выявлена возможная причина массовой гибели слонов в Африке
Всему виной — опасная бактерия, от которой ранее страдал лишь рогатый скот.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В 2020 году ученые были обеспокоены внезапным падежом африканских саванных слонов (Loxodonta africana) в Ботсване и Зимбабве — с августа по ноябрь погибло 35 особей. В исследовании такой природной аномалии решили принять участие ученые из природоохранного фонда Victoria Falls Wildlife Trust, британского агентства Animal and Plant Health Agency UK (APHA), Университета Суррея (Великобритания) и южноафриканских лабораторий. Результаты опубликованы в журнале Nature Communications.
До этого случая в соседнем регионе Северной Ботсваны в мае-июне 2020 года зарегистрировали падеж еще примерно 350 слонов. Этот вид считается исчезающим: по оценкам специалистов, их популяция в дикой природе составляла около 350 тысяч особей и ежегодно сокращалась на восемь процентов. Поскольку у всех погибших слонов бивни остались целыми, ученые сразу исключили причастность к смертям браконьеров.
Токсикологический анализ показал, что животные умерли не от отравления; последующие тесты исключили возможность интоксикация окружающей среды, инфекционных заболеваний и последствий стресса из-за непрекращающейся засухи. Однако позже в образцах шести из 15 тел слонов удалось обнаружить молекулярные признаки септической инфекции, вызванной малоизвестной бактерией. Патоген, предварительно названный Bisgaard taxon 45, родственно связан с Pasteurella multocida.
Эти грамотрицательные бактерии считаются возбудителями ряда болезней животных, в том числе геморрагической септицемии крупного рогатого скота. Авторы работы отметили, что лишь ограниченное количество образцов оказалось пригодно для таких детальных исследований. Бактерии семейства Pasteurellaceae ранее связывали со случаями внезапной смерти диких животных, таких как антилопы, но их возможную причастность к гибели слонов ученые до этого не подозревали.
Недавно на дне океана были обнаружены неизвестные науке бактерии. Микроорганизмы обладают особым типом деления и специфическим вирусом, помогающим организму-хозяину усваивать питательные вещества.
Олеся Маевская