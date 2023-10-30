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11:04 (мск), источник: Ведомости

«Аэрофлот» перенаправит рейсы в Грозный на фоне закрытия аэропорта в Махачкале

Пока закрыт аэропорт в Махачкале, рейсы по маршрутам Москва — Махачкала — Москва и Санкт-Петербург — Махачкала — Санкт-Петербург будут следовать в аэропорт Грозного. Об этом сообщила пресс-служба «Аэрофлота».

Источник: Reuters

Время вылета и прилета остается тем же, уточнили в авиакомпании. Доставлять пассажиров из Грозного Махачкалу будут на автобусах. Также пассажиры с билетами на рейсы в период закрытия аэропорта в Махачкале могут вернуть деньги или поменять дату полета по 20 декабря 2023 г.

Согласно данным на сайте «Аэрофлота», авиакомпания выполняет ежедневно до восьми рейсов по маршруту Москва — Махачкала — Москва. Из Санкт-Петербурга в Махачкалу и обратно ежедневно летает по одному рейсу.

Росавиация объявила о временном закрытии аэропорта Махачкалы 29 октября после того, как в него ворвалась толпа активистов на фоне прибытия рейса из Израиля. В ведомстве отметили, что ограничения будут сохраняться до нормализации обстановки. К вечеру Росавиация сообщила об освобождении аэропорта от несанкционированно проникших туда людей. Ожидается, что аэропорт возобновит работу 31 октября.

Согласно данным онлайн-табло махачкалинского аэропорта, утром 30 октября отменено по девять рейсов на прилет и вылет — как внутренних, так и международных авиалиний.

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