Вход в мечеть Айя-София в Стамбуле станет платным для иностранцев

«Посещения иностранцев будут платными с 15 января. Богослужения и посещения будут бесплатными для граждан Турции», — заявил министр.
По словам Эрсоя, решение турецких властей связано с рекомендациями ЮНЕСКО. В самой мечети повысится качество экскурсий и богослужений.
Собор Святой Софии (ныне мечеть Айя-София) был построен в VI веке и долгое время оставался символом христианства на Востоке. После захвата Константинополя Османской империей в 1453 году его переделали в мечеть. С 1934 года храм работал в нейтральном статусе музея. В нем были сохранены и христианские, и мусульманские элементы убранства.
В июле 2020 года госсовет Турции отменил решение, превратившее Святую Софию в музей, власти вернули ей статус мечети. После того как президент страны Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о смене статуса собора, Греция пригрозила Турции санкциями. Официальный представитель греческого правительства Стелиос Пецас назвал это решение «исторической ошибкой». «Любой, кто нарушает международное право, должен понимать, что за такое правонарушение существуют болезненные санкции», — сказал он.
В Кремле тогда напомнили, что для многих туристов, включая россиян, собор имеет «духовную ценность». «Это излюбленный мировой шедевр для туристов из всех стран, которые посещают Турцию, в том числе для туристов, которые приезжают из России. Рассчитываем, что все это будет учитываться нашими турецкими партнерами», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Патриарх Кирилл говорил, что возвращение статуса мечети собору Святой Софии в Стамбуле стало божьим наказанием для патриарха Константинопольского Варфоломея за поддержку украинского церковного раскола.