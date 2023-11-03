Правительство ввело особый воинский учет для заключенных

Военкоматы по месту нахождения исправительных колоний и СИЗО будут ставить осужденных на особый воинский учет. Постановка будет осуществляться без личной явки, медосвидетельствования, медобследования и профессионального психологического отбора.
С предложением ставить заключенных на воинский учет выступило Минобороны РФ 6 сентября. Исправительным учреждениям предлагалось самим предоставлять списки граждан в военкоматы по мере приема, этапирования и освобождения заключенных.
В начале июня Минобороны РФ предложило ставить на воинский учет и снимать с него граждан без явки в военкомат. Уведомления об этом будут отправляться в личный кабинет на портале государственных и муниципальных услуг.