Главное
Главные новости недели
21:35 (мск), источник: Ведомости

Правительство ввело особый воинский учет для заключенных

Осужденных будут ставить на особый воинский учет, соответствующие изменения правительство России внесло в «Положение о воинском учете». Документ опубликовали на портале правовой информации.

Источник: AP 2023

Военкоматы по месту нахождения исправительных колоний и СИЗО будут ставить осужденных на особый воинский учет. Постановка будет осуществляться без личной явки, медосвидетельствования, медобследования и профессионального психологического отбора.

Справка
Единый реестр воинского учета и электронные повестки: что нужно знатьПланируется, что цифровые базы позволят направлять повестки только тем, кто может и должен служить — и не беспокоить тех, кто не подлежит призыву. До конца года единый реестр воинского учета заработает в одном-двух регионах России, а по всей стране он будет введен не раньше 2025-го, оценивают в Минцифры

С предложением ставить заключенных на воинский учет выступило Минобороны РФ 6 сентября. Исправительным учреждениям предлагалось самим предоставлять списки граждан в военкоматы по мере приема, этапирования и освобождения заключенных.

В начале июня Минобороны РФ предложило ставить на воинский учет и снимать с него граждан без явки в военкомат. Уведомления об этом будут отправляться в личный кабинет на портале государственных и муниципальных услуг.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Власти предложили новый подход к развитию малого и среднего бизнеса
Как удвоить экономику
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
закон